Ordu'da bedensel engelliler zeybek gösterisi sunuldu

ORDU (AA) - Ordu'da, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engellilerin tekerlekli sandalyede sunduğu zeybek gösterisi beğeni topladı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Birimi, "Engelsiz bir dünya için el ele" başlıklı bir program gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ODÜ Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, program öncesi engellilerle bir araya geldiğini ve sorunlarını dinlediğini söyledi.

Kendilerine düşen görevi yerine getirmek için çalışacaklarını anlatan Yarılgaç, etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.

Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nihat Yerlikaya ise engellilere yönelik daha fazla çalıştay düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Engelliliğe yol açan çok sayıda sebep olduğunu ve bunların araştırılması gerektiğini aktaran Yerlikaya, "Hiç engelli olmasın istiyoruz. Biz de dernekleri kapatıp gidelim ama maalesef. Gönül isterdi ki engelliler günü veya haftası olmasın ama maalesef dünyanın gerçeği bu. Bunlarla yaşamak zorundayız. Bizler tablonun hep güzel yönünden baktık ve bakmaya devam ediyoruz." dedi.

Nihat Yerlikaya, Ünye'de 2 engelli derneğinin omuz omuza verdiğini ve güzel işlere imza atıldığını vurgulayarak, "Türkiye'nin fiziksel anlamda ilk engelli ekibini kurduk. Biz engelimizi sporla, müzikle, sokağa çıkarak kendimizi ifade ederek çok güzel yol aldık. Bir de okçuluk kulübümüz var. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç de sağ olsun, bu anlamda çok güzel bir salon kazandırdı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından engellilere yönelik hazırlanan kısa film izlendi.

Daha sonra Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan ekip, zeybek gösterisiyle sahne aldı.

Büyük çoğunluğunu bedensel engellilerin oluşturduğu 16 kişilik grup, gösteriyle beğeni topladı.

Tekerlekli sandalyede bulunan engelliler, ortaya koyduğu performans ile ayakta alkışlandı.