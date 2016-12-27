ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen "Gençlik Merkezlerinde Kitap Okuma Halkaları" etkinliğinin konuğu ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan oldu.

Kaçan, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir süre sohbet ettiği gençlere kitap okudu.

Kitap okumanın çok önemli olduğunu dile getiren Kaçan, "Gençlerimizin kitap okuma alışkanlıkları artsın ve kitabı sevsinler diye tarih kitabından bazı pasajlar okuduk. Okumak çok önemli fakat neyi okuyacağını da insan kendisi seçmeli. Her kitap herkese hitap etmeyebilir. Senin duyguna ne hitap ediyorsa mesela ben çocukluğumdan beri tarihi çok severdim ve daha sonra ilgi alanım tarih oldu. Kiminin de ilgi alanı tarih değildir." dedi.

Herkesin farklı kitap türlerine ilgi duyabileceğini aktaran Kaçan, şunları söyledi:

"Bilimden hoşlanır, uzaydan hoşlanır, spordan hoşlanır, şiirden hoşlanır, kimisi de edebiyattan hoşlanır. Hepsiyle ilgili bir kitap vardır zaten. Bu sefer ne yapacak herkes ilgi alanına göre kitap okuyacaktır. Tabii ben eğitimcilerimizin de bunu dikkate almalarını rica ediyorum. Gençlerimizin ilgi alanlarını keşfedip onların ilgi alanlarına göre kitaplar tavsiye etsinler. Çok verimli ve başarılı olacağına eminim."

Kaçan, etkinlik sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.