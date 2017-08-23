Organik arıcılık devlet desteğiyle artıyor

TUNCELİ (AA) - Türkiye'de, endemik türlerin de yer aldığı zengin florasıyla öne çıkan Tunceli'de, son yıllarda sağlanan devlet desteğiyle organik arıcılıkta artış oldu.

Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin organik üretim konusunda son derece elverişli, el değmemiş ve işlenmeyi bekleyen doğaya sahip olduğunu söyledi.

Kentin bu potansiyellerinin üretime dahil edilmesi için üreticileri bilgilendirmeye devam ettiklerini belirten Kaya, bu kapsamda Ovacık'ta kuru fasulye, Hozat'ta nohut, il genelinde de Tunceli sarımsağının üretim alanlarının genişletilmesi için üreticileri desteklediklerini anlattı.

Kaya, Tunceli'nin arıcılıkta da önemli bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "İlimizde arıcılık ve hayvancılık ön plandadır. Biz arıcılığı, özellikle de organik arıcılığı geliştirmek için 5 yıldır hem bakanlığımızın destekleriyle hem de yerel projelerle üretici sayımızı ve organik üretimi arttırmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Tunceli'de 62 bin kovanla, yılda ortalama 700 ton bal üretimi yapıldığını, bu balın 15 tonunun organik olduğunu anlatan Kaya, "Biz organik arıcılık ve arıcılığı hep ön planda tuttuk. Geçen yıl 33 üreticimize arıcılık projesi gerçekleştirdik. Bu yıl yine 4 milyon 300 bin liralık yeni bütçeyle 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 146 projeyle üreticilerimizi destekledik. Bu projelerden de 23'ünü arıcılığa ayırdık." diye konuştu.

Kaya, kentte organik arıcılığın önceki yıllara göre arttığını, üreticilerin bir kısmının da organik arıcılığa dönmek için girişimlerde bulunduğunu ifade ederek, bu konuda 36 üreticinin 3 yıl boyunca yapılan denetlemelerin ardından sertifika aldığını, bu yıl da 15 üreticinin sertifika alması için destek sağlandığını ve sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tunceli'de son araştırmalarda yüzde 18'i endemik olan bin 600'den fazla bitki çeşidinin belirlendiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Amacımız, florası ve endemik bitki çeşitliliğinin yüksek olduğu ilimizde Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli balını üretmek ve bu kaliteli balın tanıtımını yapmak. Yaptığımız analiz ve laboratuvar çalışmalarında diğer illere göre daha kaliteli olan Tunceli, Pülümür ya da Ovacık balımızın çok yüksek polen sayısına sahip, en kaliteli bal olduğu zaten ortaya çıktı."

- Ceren Berfin'in ilk bal hasadı mutluluğu

Kentin Ovacık ilçesindeki bin 700 rakımlı Mercan Vadisi'nde, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamındaki 30 bin liralık destekle aldığı 30 kovanla organik arıcılığa başlayan 20 yaşındaki Ceren Berfin Yıldız da ilk bal hasadını yaptı.

Yıldız, hasat öncesi, söz konusu projeyle arıcılığa başladığını ve arıcılığın çok zevkli bir iş olduğunu söyleyerek, "3 yıl önce aldığım destekle arıları alıp köye getirdim. 3 yıl boyunca arılarımla ilgilendim. İlk hasadı yapacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım, balımın tadına bakacağım, emeğimin karşılığını alacağım. Burada doğayla iç içeyiz. Bir sonraki hedefim daha verimli ve daha organik arıcılık yapmak."

Arıcılığı iş yapmak isteyenlere tavsiye eden Yıldız, kendisinin de arı sayısını çoğaltmak istediğini sözlerine ekledi.