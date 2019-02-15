Düzenlediği sanat etkinlikleri ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) öğrencilerinin hazırladığı ‘Benim Adım Kırmızı” sergisine ev sahipliği yapıyor.
Fotoğrafçılık eğitmenleri Zeliha Cengerme ve Hakan Dilman’ın danışmanlığını yürüttüğü, Hale Kameroğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği proje kapsamında 16 İFSAK kursiyeri yazar Orhan Pamuk’un ‘en iyimser ve renkli romanım’ dediği Benim Adım Kırmızı romanını okudu. Kitaptan ilham alan kursiyerler; Fener, Balat, Eyüp, Kuzguncuk, Topkapı Sarayı gibi romanda yer alan sembol mekânlarda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. 32 fotoğraftan oluşan sergi 18-25 Şubat tarihleri arasında Tepe Nautilus 1. Kat Sergi alanında ziyaretçilerini bekliyor.
Orhan Pamuk’tan İlham Alan Öğrenciler İstanbul’u Fotoğrafladı
İFSAK 226. Dönem Proje Grubu öğrencilerinin Orhan Pamuk’un ‘Benim Adım Kırmızı’ romanından ilham alarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisi 18-25 Şubat tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta ziyaretçilerini bekliyor.
15 Şubat 2019 Cuma 01:01
Düzenlediği sanat etkinlikleri ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) öğrencilerinin hazırladığı ‘Benim Adım Kırmızı” sergisine ev sahipliği yapıyor.