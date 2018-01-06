Oscarlı fimlerin

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Oscar ödüllü filmleri Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki evlerinin odalarına taşıyan Amil ve Afrodita Sukalo çiftinin, evlerinden dönüştürerek açtığı butik otel farklı konseptiyle yoğun ilgi görüyor.

Sinemaseverlerin hafızalarından silemediği "Yıldız Savaşları", "Matrix", "James Bond 007", "Titanic" ve "2001: Bir Uzay Destanı" gibi Oscar ödüllü filmlerin öne çıkan karakter ve sembollerini kullanarak odaları dizayn eden çift, konuklarına adeta filmin içinde yaşama tecrübesi sunuyor. Otelin müşterileri, kaldıkları odalarda "Yıldız Savaşları" filminden "Darth Vader" karakteri ya da "Titanic" filminden "Jack" ve "Rose" karakterleri ile karşılaşabiliyor.

Anahtarlıklarından duvarlardaki işlemelere kadar filmlerin temasına uygun şekilde titizlikle dizayn edilen odalarda, söz konusu filmlerin hayranlarına görsel şölen yaşatılırken, odalardaki televizyonlarda da o odaya uygun filmi izleme imkanı sunuluyor.

Odaların dışında ise "Oscar" ödül törenlerinin kırmızı halısını andıran koridorların, salonundaki yönetmen koltuklarının, duvarlarında kült filmlerden tiratların bulunduğu otel, film cennetini andıran tasarımıyla görenleri adeta büyülüyor.

"Villa Borak" isimli butik otelin sahiplerinden Amil Sukalo, bu konsepte bir otel açma fikrinin kendiliğinden geliştiğini anlatarak, Saraybosna'nın gelenekselleşen etkinliklerinden Saraybosna Film Festivali'nden esinlenerek film temalı otel fikrinin doğduğunu aktardı.

Otele gelenlerin konsepti gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Sukalo, konukların birbirlerine "senin kaldığın odada hangi film vardı" diye sorduklarını sıklıkla duyduğunu ifade etti.

Amil Sukalo, film temasının tükenmez bir ilhama sahip olduğunu vurgulayarak, kendine özgü konseptinden dolayı otele ilginin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Henüz bir ay önce açmalarına rağmen otele birçok farklı ülkeden konuklar geldiğini aktaran Sukalo, yakın zamanda başka filmlere uygun dizayn edecekleri yeni odalar açacaklarını kaydetti.

- "Oscar heykelciği hediye edeceğiz"

Amil Sukalo'nun eşi Afrodita ise filmleri seçerken sinema tarihinde iz bırakmış yapımlar olmalarına dikkat ettiklerini belirterek, "Buradan ayrılan her konuğa sembolik olarak Oscar heykelciği de hediye edeceğiz. Saraybosna'dan ayrıldıklarında kendileriyle birlikte buradan bir hatıra götürecekler." diye konuştu.

Oteli yeni açtıklarını ve eklemeler yapacaklarını anlatan Afrodita Sukalo, otelde sadece konukların kullanabileceği küçük bir sinema odası da inşa edeceklerini söyledi.

Boşnak kökenli olan ancak İsveç'te ikamet eden otelin müşterilerinden Nihad Karic de otelin fotoğraflarını internette gördüğünü ve çok etkilendiğini belirterek, kendisinin "James Bond 007" odasında kaldığını kaydetti.

Sıkı bir "James Bond" hayranı olduğunu aktaran Karic, odanın konseptinin oldukça ilgi çekici olduğunu sözlerine ekledi.