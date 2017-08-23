"Osmanlı'nın parmak izi" bayramda misafirlerini bekliyor

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, 10 günlük bayram tatilinde turistlere zamanda yolculuk yaptıracak.

İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonlarıyla ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan tarihi ilçe, bayram tatili süresince günübirlik ve konaklamalı binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, 19. ile 20. yüzyıl başlarında yapılan kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasına girerek UNESCO'daki önemini arttırdı.

- "Bayram öncesi denetimleri yapıyoruz"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistler için şehrin her zaman hazır olduğunu ancak bayram için ayrı bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bayram tatilinde Safranbolu'ya gelecek yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde bir tatil geçirmeleri için çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Safranbolu, güvenli bir şehir. Misafirlerimizin buraya gelip güvenle tatillerini geçirmelerini bekliyoruz. Emniyet teşkilatımızla iyi bir şekilde çalışıyoruz. Turistlerin otel ve konaklarda güvenli ve huzurlu şekilde kalmaları için çalışmalar yapılıyor. Yine Safranbolu'nun meşhur lokumunun üretim yerlerini, satış yerlerini Kaymakamlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile zabıta personelimiz bayram öncesinde denetliyor."

- Amaç konaklayan ziyaretçi sayısını arttırmak

Turistlerin Safranbolu'da gönül rahatlığıyla tatil yapabileceklerini aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Biz Safranbolu'ya gelecek vatandaşlarımızın, en az üç gün kalmalarını istiyoruz. Safranbolu'ya günübirlik gelsinler ama döndüklerinde şunu hissedecekler, 'Safranbolu'da aslında ben 2-3 gün daha kalsam yapabilecek çok şey var.' Safranbolu'da en az üç gün geçirmelerini istiyoruz çünkü Safranbolu'nun Tarihi Çarşısı ayrı bir güzellik, kanyonları, cam terası, mağarası ve köyleri ayrı bir güzellik. Emin olsunlar pişman olmayacaklar ve o tarihi dokuyu, doğal güzelliği, yemekleri, lokumları, Safranbolu'da geçirecekleri üç günü unutamayacaklar."

Ürkmezer, ilçede yatak kapasitesinin yeterli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 750 bin kişi burayı ziyaret etti, 250 bin kişi konakladı. Bizim amacımız, bu 250 bin sayısını daha da artırmak. Türkiye zaten çok güzel bir yer. Bu 10 günlük tatillerde hareketlilik oluyor. Elbette Ege, Akdeniz'e giden birçok insan Safranbolu gibi tarihi, kültürel anlamda isim yapmış yerlere gelen insan oluyor. 10 günlük tatil süresince hem yerli hem de yabancı turist sayısında artış bekliyoruz."