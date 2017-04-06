Otizmli piyanist sahnelerden inmiyor

GAZİANTEP (AA) - Otizm tanısı konulduktan sonra ailesinin desteğiyle küçük yaşlardan itibaren yoğun bir müzik eğitimi alan 29 yaşındaki Caner Serin, son 9 yıldır aldığı piyano eğitimleri sayesinde yurt içi ve yurt dışında konser veriyor.

Çocuklarına otizm tanısı konulduğunda zor günler geçiren Serin ailesi, eğitim sayesinde büyük engellerin altından başarıyla kalktı. Çocuklarını müziğe yönlendiren aile, oğulları Caner'i adeta sanatla yoğurdu.

Bir yandan ilk ve ortaokula, bir yandan da müzik eğitimine devam eden Caner, yurt içi ve yurt dışında konserler verebilecek seviyeye yükseldi. En büyük mutluluğu konserlerinde topladığı alkışlar olan otizmli piyanist Caner Serin, ünlü Türk piyanistler gibi iyi birer sanatçı olmak istiyor.

Müziği çok sevdiğini, küçük yaşlardan itibaren piyano çaldığını dile getiren Serin, "Fazıl Say'ı, Tuluyhan Uğurlu'yu çok seviyorum. Ayrıca en çok Ayşegül Aldinç'i seviyorum. Barış Manço'yu, Haluk Levent'i de seviyorum. Daha bir sürü sanatçı var sevdiğim. Sahneye çıkmayı çok seviyorum. Konserlere gidiyorum. Alkışları duyduğum zaman mutlu oluyorum." diye konuştu.

"Savrulduk, sonra ne yapmamız gerektiğini planlamaya başladık"

Anne Filiz Serin de oğlu Caner'in yoğun eğitim programlarından geçtiğini, müziğe karşı da inanılmaz yetenekli olduğunu söyledi.

Caner'e otistik tanısı konulduktan sonra zor günler yaşadıklarını anlatan Serin, "Bütün otizmli anne babalar gibi savrulduk. Sonrasında bir toparlanma sürecine girmemiz gerekiyordu. Ne yapmamız gerektiğini planlamaya başladık. En önemlisi eğitimdi ve bunun için uğraştık." dedi.

Oğullarının bugüne gelmesi için büyük emekler verdiklerini belirten anne Serin, anneannesinin küçükken hediye ettiği orgla müzikle tanışan, bir süre sonra da bu alandaki yeteneğini keşfettikleri çocuklarına müzik eğitimi aldırdıklarını ifade etti.

Serin, müzikte kendini geliştiren oğlunun konserler vermeye başladığını ifade ederek, "Caner'in bugünlere geleceğini hayal bile edemezdim. Caner'in konserleri sayesinde çok özel günler yaşadık. Bizim için de güzel ve özel günler. Caner'in arkasındaki kişi ben değil anneannesidir. Ben sadece bana emanet edilen Caner'i topluma kazandırmaya çalışıyorum. Hem de otizm tanısı konmuş ailelere ve çocuklara bir yol olsun istiyorum." şeklinde konuştu.

Yurt içi ve yurt dışında 20'den fazla konser verdi

Caner'in müzik hocası Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Hamdi Hikmet Geçin de normalde öğrencinin müziğe yeteneğinin birkaç haftada anlaşılabileceğini, ancak Caner Serin'in yeteneğini bir haftada fark ettiğini belirterek, "Ben ne göstersem alıyordu. Çok ileri düzeyde eserler çalıyoruz. Müzikte eser çok. Biz en güzellerini çalmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında 20'nin üzerinde konser verdik, vermeye de devam edeceğiz. Amacımız Caner'i Türkiye'de ve yurt dışında tanıtmak. Böyle bir piyanistin varlığından haberdar olunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.