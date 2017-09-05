Oyuncu Erdim otomobil yarışlarında iddialı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türk yarış otomobili "Volkicar"ların katıldığı V1 Challenge'da ilk kez birinciliği elde eden tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Erdim, bu sporda Türkiye şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Son olarak İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapılan 2017 V1 Challenge'ın 2'nci ayak 2'nci yarışında birincilik kürsüsüne çıkan Erdim, otomobil sporlarını çok sevdiğini ve daha önce 2 yıl ralli ile uğraştığını ifade etti.

Arabalara olan tutkusunu 4 sezondan bu yana "Volkicar"da profesyonel alana taşıdığını dile getiren Ümit Erdim, "Ben de her erkek çocuğu gibi halıların kenarında arabalarımı yarıştırdım. İlerleyen dönemde babam bana araba kullandırmaya başladı. Otomobil tutkusu küçüklüğümden beri vardı. Benim için bunu yarış platformuna taşımak da çok daha zirve oldu. Bir yarış otomobilini kullanıyor olmak, şampiyonalarda yer almak çok keyifli." dedi.

Erdim, yarış otomobili kullanmanın yüksek konsantrasyon gerektirdiğini, o dakikalarda her şeyden koptuğunu, tüm dikkatini aracına ve piste verdiğini dile getirdi.

- "Direksiyonda 'helva' gibiyim"

Otomobil sporlarıyla ilgilenmeye başladıktan sonra trafikle ilgili tüm enerjisini pistte attığını belirten Ümit Erdim, şöyle konuştu:

"Direksiyona oturduğum zaman tabiri caizse 'helva' gibiyim. Otomobil sporlarıyla ilgilendiğim günden bu yana çok daha dikkatli araç kullanıyorum. Trafikte bazen çok kötü hareketler yapabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için sportif organizasyonlar yapılıyor. Yarışmak zorunda değilsiniz, organizasyona gelip buradaki havayı solumanız bile yeterli olabilir. Trafikte dikkat çok önemli. Özellikle bayram tatillerinde kaza oranı artıyor."

Erdim, otomobil sporlarında kazaların yaşanabileceğini, yarışan tüm pilotların bu gibi olaylarla karşılaşabileceğini ifade etti.

- "Kupa almak çok özel bir duygu"

"Oyunculuk mu yoksa otomobil yarışı mı" sorusuna ise Ümit Erdim, "Tiyatrodan vazgeçmem çok zor. Oyunculuk ve tiyatro benim hayatımda en üstte ama otomobil yarışı neredeyse oyunculuğa yaklaştı." yanıtı verdi.

"Volkicar"ların kıyasıya yarıştığı şampiyonada ilk kez mutlu sona ulaştığını hatırlatan Erdim, birincilik kürsüsüne çıktığında çok heyecanlandığını belirtti.

Yarışlara çok iyi hazırlandığını anlatan Ümit Erdim, "Kupa almak çok özel bir duygu. Çabaladıktan sonra başarıya ulaşıyor olmak önemli. Bu sene podyumdan inmek istemiyorum. Bunun yanında önümde bir 5-6 senenin olduğunu biliyorum. Bu işe gönül verdim, çok çalışıyorum inşallah ileride Türkiye şampiyonluğunu hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.