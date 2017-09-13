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Oyuncu Wilson, Bauder Media şirketinden tazminat kazandı

- Avustralya'da Yüksek Mahkeme, Bauer Media şirketine, Avustralyalı Hollywood yıldızı Rebel Wilson'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4,5 milyon Avustralya doları tazminat cezası verdi

Oyuncu Wilson, Bauder Media şirketinden tazminat kazandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da Yüksek Mahkeme, ülkenin tanınmış kadın Hollywood oyuncusu Rebel Wilson'a hakaret ettiği gerekçesiyle Bauer Media şirketini 4,5 milyon Avustralya doları (12,5 milyon lira) tazminat cezasına çarptırdı.

Oyuncu Wilson'ın, ülkedeki Victoria Yüksek Mahkemesine yaptığı, Bauer Media şirketine ait Woman's Day dergisinde 2015'te, hakkında yer alan bazı yazılarda "kişilik haklarının ihlal edildiği" yönündeki başvurusu, sanatçının lehine sonuçlandı.

Mahkeme jürisi, medya şirketinin oyuncuya masraflar ve faizler hariç 4,5 milyon Avustralya doları tazminat ödenmesini oy birliğiyle kabul etti.

Davanın sonucuyla ilgili açıklama yapan Hakim John Dixon, söz konusu şirketin Wilson için kullandığı ifadelerin hakaret içerikli olduğunu, bu ifadelerin dünya genelinde yayılması nedeniyle oyuncunun kariyerinin iş alamayacak şekilde olumsuz etkilendiğini, bunun da ancak tazminat yoluyla giderilebileceğini söyledi.

Wilson'un avukatı Richard Leder, İngiltere'de bulunan müvekkilinin, davanın sonucundan çok mutlu olacağını belirterek "Bu karar önemli bir rekordur. Verilen ceza, bu tür davalarda Avustralya'daki en yüksek cezadan dört kat daha yüksek." dedi.


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