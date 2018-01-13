Özal ve İnönü müzelerindeki kayıp eserlerler ilgili adli süreç devam ediyor

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Özel İsmet İnönü Müzesi ve Özel Turgut Özal Müzesi'ndeki bazı eserlerin kayıp olduğunun daha önce tespit edildiğini belirterek adli ve idari sürecin devam ettiğini bildirdi.

Kızılay, gazetecilere Özel Turgut Özal Müzesinde kaybolduğu tespit edilen "saat ve dürbün" ile Özel İsmet İnönü Müzesinde kaybolduğu tespit edilen köstekli saat, pirinç mühür ve plaket ile ilgili açıklamada bulundu.

İnönü'nün adını taşıyan müzenin Rektörlük binasında, Özal'ın adını taşıyan müzenin ise Turgut Özal Tıp Merkezi binasında bulunduğunu hatırlatan Kızılay, "İki cumhurbaşkanının ismini yaşatmak adına üniversitede müzeler açılmıştı. İsmet İnönü Müzesi 2007 yılında açıldı, Turgut Özal Müzesi ise 2010 yılında açıldı. Her iki cumhurbaşkanımız için de her yıl bilimsel çalışmalar yapılıyor, ölüm yıl dönümlerinde ise anma ve cumhurbaşkanlarımızı anlatan konferanslar düzenlemeyi sürdürüyoruz. Bundan sonra da cumhurbaşkanlarımızın çalışmalarını bilimsel faaliyetler kapsamında kongre ve sempozyum olarak sürdürmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Basın organlarında müzelerde bazı eserlerin kayıp olduğuna dair yazılar çıktığına değinen Kızılay, şöyle devam etti:

"Ben rektörlüğü devraldıktan sonra 31 Ekim 2016'da Turgut Özal Müzesi'nde yaptırdığım sayımda tespit edildi. Müze envanterine kayıtlı 2 eserin kayıp olduğu tespit edildi, Müze Müdürü Yüksel Göğebakan tespit etti ve adli idari soruşturma başlatılması için Rektörlüğümüze, Başhekimliğimize suç duyurusunda bulundu. Adli ve idari süreci hem Cumhuriyet Başsavcılığında hem de kendi bünyemizde başlattık. Adli ve idari süreç devam ediyor. Turgut Özal Müzesindeki kayıp eserlerle ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mercileriyle iletişim kurduk. Bakanlığın takibindedir. "

İsmet İnönü Müzesinde ise Şubat 2017'de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün rutin envanter denetimi sırasında 3 eserin kayıp olduğunun anlaşıldığını kaydeden Kızılay, "Müze Müdürü Prof. Dr. Sabit Duman konuyu aynı gün rektörlüğe intikal ettirdi. Rektörlük adli ve idari süreci başlatarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyu takibe aldı." ifadelerini kullandı..

Üniversite bünyesinde bulunan iki müzeyi kent merkezinde daha geniş bir mekana taşımak için çalışma yaptıklarını kaydeden Kızılay, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kızılay, kayıp eserlerin tespitinin daha önce yapıldığını anımsattı.

Kızılay, kayıp eserlerle konusunda müze çalışanlarıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ise yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakanlığımız Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığımız tarafından kaybolan bütün eserler için rutin bir tedbir işlemleri olarak kayıp envanter fişleri ve fotoğrafları yaklaşık bir yıldır Bakanlığımızın web sitesinde yayınlanmakta ve 81 il müdürlüğü yazılı olarak uyarılmaktadır. İl Müdürlüğümüze konu ile ilgili gelen 28.12.2017 tarihli emir yazısını müdürlüğümüz üst yazısı ile ilimizde ki özel müzelere, kaymakamlıklara ve İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne 04.01.2018 tarihinde iletti. Söz konusu eserler kayıp eser olarak nitelendirilmekte olup adli süreç devam etmektedir. Ülkemizin bütün kültürel mirasının korunması için Bakanlığımız ciddi bir mücadele vermekte olup taşra teşkilatı olarak da bizler gece gündüz ve aralıksız olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz."