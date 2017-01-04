Özel harekat polisi olmak için ter döküyorlar

YOZGAT (AA) - ŞAHİN ÖZMEN - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, özel harekat polisi olarak vatan savunmasında görev almak isteyen yaklaşık 300 genç, sınavlara belediyenin düzenlediği kursta hazırlanıyor.

İlçede, özel harekat polisliği sınavlarına girmek isteyen yaklaşık 300 genç, belediyenin açtığı ücretsiz kursta forma giriyor. Nene Hatun Kız Meslek Lisesi Spor Salonu'nda hazırlanan parkurda, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler gözetiminde fizik kondisyon çalışması yapan gençler, yaklaşık 2 aydır yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Haftada 4 gün, gruplar halinde çalışan özel harekat polisi adayları, eğitmenleri Yasin Çetin, Osman Doğan, Cebel Torun ve Samet Torun’un nezaretinde oldukça ağır ve yorucu antrenmanlar yapıyor.

Kursiyerler, oluşturulan parkuru 50 saniyenin altında tamamlamak için büyük çaba harcıyor.

Eğitmenlerden beden eğitimi öğretmeni Osman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa yoğun talep olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Milletimizin en güzel özelliği, hiçbir zaman görevden kendisini geriye çekmeyip bu mücadeleyi sonuna kadar gösterip 'Bu ülkeye biz de hizmet ederiz, bu ülkenin hizmetinde biz de varız' diyerek her zaman ellerini taşın altına koymasıdır. Bizler de elimizden geldiğince bu kursta onların başarılı olmaları için çabalıyoruz."

Doğan, yaklaşık 300 kayıtlı kursiyerleri olduğunu aktararak "Hepsi aynı zamanda başlamadığı için farklı performanslar sergileyebilirler ama biz onların sınav haftasına en iyi şekilde yetişmeleri, girecekleri sınavda en güzel başarıyı almaları için sonuna kadar mücadelemizi verdik." dedi.

Kursun 18 Ocak'a kadar devam edeceğini ifade eden Doğan, 19 Aralık'ta başlayan ve halen devam eden polislik sınavlarına kursiyerlerin peyderpey katıldığını dile getirdi.

Eğitmenlerden Samet Torun da fiziki yeterliliklerini göz önünde bulundurarak kursiyerlere antrenman yaptırdıklarını söyledi.

Katılımcılara performans testleri uyguladıklarını da anlatan Torun, "Bu hafta sınavlara başlıyor çocuklar, fiziksel olarak yeterli durumdalar. Amacımız öğrencilerimizin tamamının sınavdan başarılı bir şekilde geçmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

- "Kendime çok güveniyorum"

Kursiyerlerden Alparslan Ünsal ise ilk günden itibaren katıldığı kursların çok zorlu geçtiğini, ilk başlarda çok zorlansa da son günlerde parkuru daha rahat tamamladığını anlattı.

Çok zor şartlar altında yaptıkları çalışmaların sınavlarda başarılarını artıracağına inandığını vurgulayan Ünsal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada 4 ayrı hocayla çalışmak bizim için çok büyük şans. İlk başlarda 70-80 saniyede tamamlayabildiğim parkuru şu anda 40 saniyede tamamlayabiliyorum. Kendime çok güveniyorum. Bu sınavlarda başarılı olacağım ve ben de bu vatanın bağımsızlığı için canımla kanımla bu kutsal görevi yerine getireceğim."

Çalışmaları yerinde görmek ve başarı dilemek amacıyla kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise kurslara bu kadar çok ilgi gösterilmesinin kendisini şaşırttığını ve bir o kadar da memnun ettiğini kaydetti.