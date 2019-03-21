Özgür Dünya filmi için düzenlenen Cosplay Parti ses getirdi

22 Mart’ta vizyona girecek olan filme gala yerine kostümlü bir parti düzenlendi. Oyun motoruyla sinematik olarak yapılan sahneleriyle dünyadaki ilk film olma özelliğini taşıyan ÖZGÜR DÜNYA, dünyada trend olan ‘cosplay’ kostümlü oyuncu partisiyle de bir ilke imza attı.







Bir çok ünlü simanın yer aldığı partide keyifli anlar yaşandı.







Filmin kadrosunda Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Rabia Söytürk gibi genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra Murat Serezli, Martin Nadin gibi tecrübeli isimler yer alıyor.







Orijinal hikayesi de Faruk Aksoy’a ait olan filmin senaryosu Hüseyin Aksu, Evren Erbaşol, Burcu Üstündağ tarafından yazıldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Faruk Aksoy ve Şevki Es oturuyor.





