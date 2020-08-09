Özlenen Sinema Keyfi Cinetime ile Hizmetinizde!

Covid-19 önlemleri kapsamında mart ayından itibaren faaliyetlerine ara veren Cinetime, kontrollü normalleşme süreci doğrultusunda 7 Ağustos tarihinden itibaren sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Alınan üst düzey hijyen önlemleriyle özlenen filmleri sinemaseverlerle buluşturmaya hazır olan Cinetime, ÖzdilekPark Antalya, Bursa Nilüfer ve İstanbul’da toplam 30 salon, Özdilek Eskişehir’de 10, Özdilek Yalova’da 7, Özdilek Kocaeli’nde 5, Özdilek Uşak’ta 7, Özdilek Manisa Turgutlu’da 7 ve Özdilek Düzce’de 7 salon olmak üzere 9 ayrı lokasyonda misafirlerine güvenli ve keyifli bir sinema keyfi deneyimi sunmaya devam ediyor.

Cinetime ile güvenli sinema deneyimi…

Pandemiye bağlı yeni normalleşme sürecine uygun olarak yeni güvenlik kurallarının uygulanacağı salonlarda, T.C. İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelde doğrultusunda bilet satışları yapılarak izleyiciler arasında sosyal mesafe alanı oluşturulacak. Hijyen kurallarının üst seviyede uygulandığı salonlar belirli aralıklarla dezenfekte edilirken,

tüm alanlarda ve sık temas edilen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak. Salonlar ve bekleme alanları, taze hava beslemesiyle sürekli ve artırılmış olarak havalandırılacak. Cinetime’larda bulunan tüm alanlarda seyirciler ve çalışanlar maske kullanacak. Sinema salonlarında sosyal mesafenin sağlanması adına koltuklara her yönden bir boş koltuk bırakacak şekilde oturma düzeni sağlanacak. Alınan önlemlerle film girişlerinde ve çıkışlarında toplu gruplar halinde hareket edilmesi engellenecek. Her film gösterimi sonrası sinema koltuklarının elle temas edilen yüzeyleri dezenfekte edilecek. Giriş turnikeleri, tuvaletler, masalar, fuaye alanları, POS cihazları, salonlar ve sık temas edilen noktalar sağlığa zarar vermeyen hijyen ürünleriyle sıklaştırılmış ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek.

Cinetime ile konforlu sinema deneyimi…

Özlediğiniz en yeni ve en güzel filmleri izleyebileceğiniz Cinetime, engelli ve çocuk misafirler için özel tasarım koltukları ve ferah fuaye alanlarıyla sinemaseverleri ağırlıyor. Vizyon filmlerini yakından takip etmenize olanak sağlayan Cinetime ile gelecek programlar hakkında bilgi edinebilir, gişe rekoru kıran filmleri herkesten önce izleyebilirsiniz. Mobil uygulamasıyla da hızlı ve pratik bir sinema keyfi sunan Cinetime’a ve beyazperdeye dair en yeni haberlere, sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz.