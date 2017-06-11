Pamuk ipliğinden hayaller

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de bir kadın girişimcinin 3 yıl önce kurduğu "Hayal-Et" adlı atölyede birçok meslek grubundan kadın ücretsiz tasarım ve dikiş kursu aldıktan sonra çoğunlukla keçe ve pamuk iplikleriyle ürettikleri objeleri satıp, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Eskişehir'deki tarihi Odunpazarı bölgesinde atölyesi bulunan 39 yaşındaki Ayşegül Birdal, 6 yıl önce belediyenin ücretsiz kursunda öğrendiklerini çevresindeki insanlarla yine ücretsiz paylaşıyor.

Birdal, özellikle ev hanımlarını "Hayal et, yap, satalım" sloganıyla sosyalleştirmeye ve ticarete yönlendirmeye çalışıyor.

Ayşegül Birdal, AA muhabirine, kursa gelenlerin genellikle ilk ürettikleri ürünü satmaya kıyamadıklarını dile getirdi.

Birdal, 6 yıl önce başladığı tamamı el işi çanta, süs eşyası ve bebek tasarımı gibi çalışmalarını son 3 yıldır kendisine ait atölyede devam ettirdiğini belirterek, "Böyle bir işletme açma hayalim yoktu fakat üretmek istediğim objelerin malzemelerini bulamıyordum. Hayalini kurduğum şeyleri yapabilmek için bütün malzemelerin bulunduğu bir işletme açmaya karar verdim. Bu işi para kazanmak için değil, üretmek için yapıyorum." diye konuştu.

- "İğneyle kuyu kazıyoruz"

Bugüne kadar 100'den fazla kursiyerle bir araya geldiğini anlatan Birdal, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu işi seviyor olmanız gerekiyor çünkü hayal ettiklerinizi iğne ve iplikle elle tutulur, gözle görülür hale getireceksiniz. Kafanızın dolu olmaması, enerjik olmanız en önemli kriterler. Ticaret gözüyle bakarak bu işe girmedim çünkü ben ve kursiyerlerim iğneyle kuyu kazıyoruz. Çok güzel bir bez bebek yapıyorsunuz. Fiyat belirlemek mümkün mü? Yaptığımız bebeğin fabrikasyonları da var. Elinizle yaptığınızı fabrika makinelerinin yaptığıyla bir tutamazsınız hiçbir zaman. Bugüne kadar 100'den fazla kursiyerim oldu. Kimisi yaptıklarını evinde değerlendirdi, kimisi sattı evine katkı sağladı. Asıl amacımız 'Biz bir şeyler üretebiliyoruz' diyebilmekti. Bunu başarıyoruz."

- "İğne iplik tutmayı bilmiyordu, 300 çanta sattı"

Birdal, kursiyerlerinin arasında hayatında bir düğme bile dikememiş olanların da bulunduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşletmemin kapısında 'Kurs ücretsizdir' yazıyor. Küçük bir de atölyem var. İçeri bir bayan girdi. Üniversite mezunu, işinde gücünde bir bayan. Neler yaptığımı merak ettiğini söyledi, anlattım. Kursa gelmek istediğini söyleyince şaşırdım. Hakikaten de izinli olduğu her gün geldi. Öğrendiklerimi anlattım. Bir ay sonra şık bir hasır çanta tasarladı. Kopya çekmeden, sadece hayal ederek. Çünkü ücretsiz kursumuzun tek şartı hayalini kurduğunuz objeyi yapmak. Bu kadın iğne tutmayı bilmiyordu, 300 çanta sattı. Eşine, dostuna, tanıdık, tanımadık tüm çevresine ürettiklerini sattı. Sattıklarının parasıyla fakir fukara doyururdu. Her gelen yeni kursiyere bu hikayeyi anlatıyorum. Evde oturmak yerine hayal ettiğimizi tasarlayalım, sosyalleşelim ve bir şeyleri başarabileceğimizi kanıtlayalım istiyoruz."

Bir danışmanlık firmasının sahibi olan kursiyerlerden Özlem Kara da iş yoğunluğuyla oluşan stresini kursta attığını dile getirerek, "Son 2 yıldır düzenli olarak kursa geliyorum. İş hayatında düşen enerjimi burada topluyorum. Kursiyer arkadaşlarla neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Hayal ediyoruz ve tasarlıyoruz. Öğrendiği her şeyi eksiksiz ve yüzündeki tebessümüyle bize anlatan Ayşegül hocama çok teşekkür ediyorum." dedi.