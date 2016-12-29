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Pamukkale'de "iki beyaz" buluştu

- Kar yağışını fırsat bilen turistler, travertenlerle karın beyazlığını bir arada görme imkanı buldu - Hierapolis Antik Kenti, tiyatro ve antik havuzu gezen turistler, burada kar topu oynadılar

Pamukkale'de

DENİZLİ (AA) - UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, bölgede etkili olan karla güzel görüntü oluşturdu.

Kentte dün başlayan kar, Pamukkale'yi beyaza bürüdü. Yağışı fırsat bilen turistler, travertenlerle karın beyazlığını bir arada görme imkanı buldu.

Travertenler üzerindeki beyazlıkla karı, fotoğraf makinesi ve kameralarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, daha sonra yaklaşık 35 derecedeki termal suda yürüdü.

Sıcak suyun buharı travertenlerde güzel bir görüntü oluştururken, Hierapolis Antik Kenti, tiyatro ve antik havuzu gezen turistler, burada kar topu oynadılar.

Pamukkale'de esnaflık yapan Yücel Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'nin yılın her mevsimi ziyaretçi alan bir turizm bölgesi olduğunu söyledi.

Beyaz travertenli Pamukkale'nin karla çok güzel göründüğünü anlatan Dağlı, "Turistler her mevsim bölgeye geliyor çünkü buranın dünyada benzeri yok. Beyazın yanında ekstradan bir kar görmek çok farklı bir duygu." diye konuştu.

Rehber Aysun Canbal ise son dönemde Çin, Kore ve Endonezya'dan ziyaretçi geldiğini belirterek, "Misafirlerimiz için de sürpriz oldu. Travertenlerin beyazlıklarına kar da karışınca ilginç ve çok güzel doğa görüntüsü oluştu." dedi.

Malezya'dan gelen Rubi Myhab da Pamukkale'ye hayran kaldıklarını kaydetti.


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