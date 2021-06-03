PANDEMİNİN ARDINDAN İLK KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ BAŞLADI

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde onlarca kültür sanat paydaşının ve yüzlerce sanatseverinin buluştuğu etkinliğin açılış konserini, BAU Konservatuvarı Jazz Topluluğu yaparken, BAU Konservatuvar akademisyenleri; Sibel Köse ve Şenova Ülker, BAU Jazz Band eğitmenleri Baki Duyarlar, Kağan Yıldız ve Cem Aksel’e eşlik etti. Fuar katılımcıları, bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez konsere katılmanın heyecanını, BAU Jazz Band’in müzik kalitesi zengin repertuarıyla yaşadılar. BAU Öğetim Üyesi Muammer Ketencoğlu ve grubu Balkan Yolculuğu, BAU Medeniyetlerin Sesi Korosu’nun da katılımıyla fuar katılımcılarını Balkan coşkusuyla buluşturdu. 2 Haziran akşamı ise BAU Müzik Bölümü Başkanı Dr. Erman Türkili, Meriç Dönük ve Volkan Topakoğlu’ndan oluşan BAU Trio, saat 18:00’den itibaren keman, arp ve kontrbas ile bütün davetlilere klasik müzik ziyafeti sundu.

6 Haziran’a kadar sürecek etkinlik boyunca, BAU Konservatuvar müzik gruplarının da eşlik edeceği ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, müzelerden koleksiyonerlere, heykeltraşlardan sokak sanatçılarına, galerilerden fotoğraf ve baskı üreticilerine kadar sanatın her aşamasından profesyonelleri ve sanat meraklılarıyla biraraya gelmeye devam edecek