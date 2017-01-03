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Paralimpik okçu azmiyle örnek oluyor

Paralimpik milli okçu Handan Biroğlu, hedeflerine ulaşabilmek için kışın da çalışmalarına devam ediyor.

Paralimpik okçu azmiyle örnek oluyor

ANKARA (AA) - Paralimpik milli okçu Handan Biroğlu, hedeflerine ulaşabilmek için kışın da çalışmalarına devam ediyor.

Trafik kazası sonrası omurilik felci kalan ancak okçuluk branşıyla hayata yeniden tutunan Handan, azmiyle diğer sporculara örnek oluyor.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden 35 yaşındaki milli okçu, olumsuz hava koşullarına rağmen yeni başarılar elde etmek için antrenmanlarını Ankara'da sürdürüyor.

Handan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda ilk olarak 12 Ocak'ta Samsun'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacağını belirtti.

Antrenmanları aksatmamaya özen gösterdiğini vurgulayan Bozoklar Kulübü sporcusu Handan, "Çünkü iki gün ara verdiğimde bile atışlarım değişiyor. O yüzden antrenmanlara düzenli bir şekilde gelmeye çalışıyorum. Kar kış bizi yıldıramıyor." ifadelerini kullandı.

-"Okçuluk sabrı öğretti"


Kazadan sonra bir kızının olduğunu ve onunla ilgilendiğini anlatan milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014'te okçuluğa başladım. İlk önce 6 ay kurs aldım. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldım, milli takım kamplarına çağrıldım ve okçuluk serüvenim böyle başladı. Yurt dışı yarışmalarında Türkiye'nin bir parçası oldum. Şimdi de öyle, kulübümün, takım arkadaşlarımın bir parçasıyım. Bu bana güven verdi. Okçuluk ufkumu açtı, bana sabrı öğretti."

Handan, 14 yaşındaki kızının da okçuluk sporunu yaptığını söyledi.

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