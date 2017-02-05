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Paşaların, kardinallerin saatleri aynı koleksiyonda

Antalyalı antikacı Özgür Ercan'ın koleksiyonunda, Osmanlı paşaları, üst düzey devlet adamları ve kardinaller için yapılmış nadir saatler bulunuyor.

Paşaların, kardinallerin saatleri aynı koleksiyonda

ANTALYA - HÜSEYİN KANBER

Antalyalı antikacı Özgür Ercan'ın koleksiyonunda, Osmanlı paşaları, üst düzey devlet adamları ve kardinaller için yapılmış nadir saatler bulunuyor.

Antikacı Özgür Ercan, altın zincirli, elmas süslemeli, siyah mineli, zincirleri yeleklerin, ceketlerin ceplerinden sarkan asırlık köstekli saatleri toplamayı "en büyük hobisi" olarak nitelendiriyor.

Gümüşü, altını ve elması işleyerek zamanın tanığı haline getiren ustaların ellerinden çıkan saatleri toplayan Ercan'ın koleksiyonunda, 200 dolardan 100 bin dolara kadar saatler yer alıyor.

Özgür Ercan, AA muhabirine, koleksiyon yapmaya 25 yıl önce peçete toplayarak başladığını, zamanla ilgisinin antikalara kadar uzandığını söyledi.

Son yıllarda köstekli saatlere özel ilgisinin oluştuğunu belirten Ercan, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok ülkeden satın aldığı antika cep saatleriyle büyük bir koleksiyon oluşturduğunu ifade etti.

Koleksiyonunda yüzlerce saat bulunduğunu anlatan Ercan, bunlardan bazılarını sattığını, özel yapım ve çok nadir bulunan bazı saatleri ise satmaya kıyamadığını dile getirdi.

Koleksiyonunun en önemli parçalarından birinin, 1880 tarihli, üzerinde ay yıldız simgesi bulunan, 18 ayar altından, siyah mineli, inci ve elmas süslemeli Charles Jacot yapımı saat olduğunu bildiren Ercan, bu saatin, Osmanlı Devleti'ndeki üst düzey bir yönetici için yapıldığını kaydetti.

Saatin ince bir işçilikle yapıldığına değinen Ercan, bunu İngiltere'deki bir koleksiyonerden satın aldığını söyledi.

Rıza Pehlevi'nin babasının saati de koleksiyonda

Ercan, koleksiyonunun bir başka önemli parçasının, minesinde resmi de bulunan, eski İran Şahı Rıza Pehlevi'nin babasına ait saat olduğunu belirtti.

Osmanlı için özel yapılmış saatler

Saat koleksiyonlarında, kullanılan madenler kadar yapan ustanın kimliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Önemli ustaların yaptığı saatler hem çok nadir bulunur hem de bir başka benzeri yoktur. Koleksiyonumdaki saatlerin büyük bir bölümü Osmanlı pazarı için özel yapılmış. Paşalar, üst düzey bürokratlar, bunları kullanmışlardır. Bu saatler ayrıca dönemin teknolojik imkanlarına göre oldukça ileri seviyelerde dizayn edilmişlerdir. Örneğin çeyrek çalar ve dakika çalar dediğimiz saatler, 1700-1800'lerde çok az usta tarafından yapılmıştır. Bunlara ait örnekler de koleksiyonumda mevcuttur."

Koleksiyonundaki saatlerin her birinin dakika şaşmadan çalıştığına işaret eden Ercan, kendisinden ünlü iş adamları ile siyasetçilerin de saat aldığını bildirdi.

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