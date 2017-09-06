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"Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri" başlıyor

- Kitapseverlerle 9 Eylül'de buluşacak etkinlik kapsamında, Ahmet Ümit ve Sunay Akın okuyucularıyla bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - "Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri", 9-16 Eylül arasında kitapseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Polat Holding ve Sahaflar Birliği Derneği iş birliğiyle Beyoğlu'nun en eski yerleşim yerleri arasında bulunan Piyalepaşa'da gerçekleşecek sahaf günleri, 9 Eylül'de kapılarını açacak.

Ahmet Ümit ve Sunay Akın'ın okuyucularıyla bir araya geleceği sahaf günlerinde, birbirinden değerli kitaplar yaklaşık 20 sahaf standında sergilenecek ve çeşitli yazarlar okuyucularıyla sohbet etme imkanı yakalayacak.

Etkinlik kapsamında 14.30 ve 16.00 saatleri arasında düzenlenecek kitap müzayedelerinde ise yazarından imzalı kitaplar, şair ve yazarların mektupları, yazarların birbirleriyle olan yazışmaları ve ilk baskı kitaplar okuyuculara sunulacak.

Etkinlikte ayrıca 1927 basımı Nutuk, 1820'de basılan Osmanlı Türklerinin ilk anatomi kitabı gibi özel parçaların yanı sıra Nazım Hikmet'in kitapları, şiirlerinden oluşan plaklar ve yazışmaları da sergilenecek.

Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde gerçekleşecek sahaf günleri, 16 Eylül'de sona erecek.

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