Piyanoda 9 yaşından beri

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmirli Nehir Özzengin, 9 yaşından beri uluslararası piyano yarışmalarında aldığı derecelerle dikkati çekiyor.

Ailesi tarafından 4 yaşında müzik yeteneği keşfedilen Nehir Özzengin (12), öğretmenleri tarafından piyanoya yönlendirildi. Türk-Alman Kültür ve Eğitim Vakfı İlköğretim Okulları 7. sınıf öğrencisi Özzengin, 5 yıl önce burslu kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde klasik piyano eğitimi aldı.

Katıldığı 4 uluslararası yarışmada dereceye giren Özzengin, "Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması"nda ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Özzengin, "Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması" ile son olarak 26 ülkeden 80 kişinin katıldığı "Uluslararası Ischia Piyano Yarışması"nda da ikinciliği kazandı.

Her gün en az 2-3 saat piyano çalışan Özzengin, tatil için gittiği mekanlarda dahi bu enstrümanın bulunması şartı arıyor. Özzengin, çalışmalarını evde sürdürebilmek için ise iyi bir akustik piyanoya sahip olmak istiyor.

- "Çalarken sadece piyano ve ben oluyorum"

Konak ilçesinde yaşayan Nehir Özzengin, AA muhabirine, piyano sevgisini ve hayallerini anlattı.

Piyano çalarken kendini çok mutlu ve daha olgun hissettiğini belirten Özzengin, "Sahneye çıkıp alkışları duyunca hem heyecanlanıyorum hem de onları duymak beni gururlandırıyor, daha da motive ediyor. Selamımı verdikten sonra piyano başına oturduğum zaman sadece 'piyano ve ben' oluyorum. Seyircileri ve tüm sesleri unutarak parçama başlıyorum." dedi.

Özzengin, yarışmalarda aldığı derecelerle Türkiye'nin ismini duyurabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Son ödülünü İtalya'daki yarışmadan aldığını ifade eden Özzengin, şöyle konuştu:

"Yarışmaya gittiğimizde çok güzel bir ortam vardı. Sıram geldiğinde önce biraz heyecanlandım, selamımı verip parçaya başladığımda tüm heyecanım bitti. Zaten tüm performansları izledikten sonra dereceler belli oluyor. Biraz bekledikten sonra sonuçlar açıklandı. Derece aldığımı öğrendim. Ülkemi başarıyla temsil edebildiğim için çok mutluyum. Bu dördüncü ödülüm oldu. 9 yaşından beri art arda her sene ödül aldım. İleride yurt dışında konserler vermek, ülkemi çok iyi şekilde temsil eden bir piyanist olmak istiyorum."

- "Çok büyük gurur yaşıyorsunuz"

Baba Devrim Özzengin ise kızının uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerin kendisini ve eşini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Özzengin, duygularını şöyle dile getirdi:

"Nehir'i ilk önce Türkiye'deki uluslararası yarışmalara götürdük. İlk götürdüğümüz yarışmada derece alınca hem piyanoya hem müziğe bakışımız daha profesyonel hale geldi. Çocuğunuzun uluslararası bir platformda, birçok piyanistin arasında ödül aldığı açıklanıyor. O anda anne ve baba olarak çok büyük gurur yaşıyorsunuz. O şehirdeki kişilere özel bir konser veriyor, herkes ayakta alkışlıyor çocuğunuzu. Bu çok ayrı bir duygu. Yıllardır verdiğiniz emeğinizin karşılığını o alkışlarda aldığınızı hissediyorsunuz."

Piyano eğitmeni Seçil Saykan Türker, Nehir'in yarışmada derece elde etmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Ailesinin de desteği çok önemli, maddi ve manevi büyük destek veriyorlar Nehir'e. Nehir desteklenirse daha büyük başarılara adım atacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

