Polat Piyalepaşa Dört Önemli Galeri ile Sanat Rotasındaki Yerini Aldı

Türkiye’nin en köklü markalarından Polat’ın hayata geçirdiği, ülkemizin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’da yer alan Polat Piyalepaşa sanat galerileri, mağazaları, cafe ve restoranları ile şehrin buluşma noktası olmaya aday. Türkiye’nin önde gelen galerilerinden artSümer, Merkür, Zilberman ve Pi Artworks sanat galerileri, Dolapdere ve İstanbul’un 500 yıllık tarihi semti Piyalepaşa’nın çehresini sanatın gücüyle dönüştürürken, sanat severleri sanatın birbirinden güzel örnekleri ile buluşturuyor.

Tophane ve Karaköy’den taşınarak Polat Piyalepaşa’da yerlerini alan bu önemli galeriler İstanbul’un yeni kültür sanat rotasına önemli katkı sağlıyor. Galerilerin her biri yıl boyunca altı sergi düzenleyerek, toplamda 24 sergi ile sanat severleri zengin bir sanat seçkisi ile buluşturacak. Galeriler Pazar ve Pazartesi hariç her gün 11:00 - 18:30 saatleri arasında ziyarete açık.

Galerilerde sanat severleri bekleyen sergiler

Polat Piyalepaşa’da bulunan artSümer Galeri’de önemli sanatçı Basim Magdy’nin eserlerinden oluşan ‘Kırık Ses Dalgaları Havuzundaki Nokta – a Dot in a Pool of Broken Sound Waves'' isimli sergisi 23 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide dikkat çeken eserlerden biri olan, Basim Magdy'nin pandemi öncesi hazırladığı M.A.G.N.E.T isimli 16 milimetrelik videoda sanatçı, şu anda içinde yaşadığımızdan çok da farklı olmayan fantastik ancak aynı derecede katastrofobik bir dünya hayal ediyor.

Merkür Galeri ise resmi açılışını sanatçı Burcu Perçin’e ait ‘Yeniye Yükseliş – Ascend to New’ isimli sergi ile gerçekleştirdi. Etkileyici sergi 5 Mart tarihine kadar gezilebilecek. 2002 yılında

Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun olan ve pek çok solo ve grup sergisi ile izleyici ile bağ kuran sanatçı, genellikle tuval üzerine yağlıboya tekniğinde çalışıyor ve mekanları konu ediniyor. Kendine özgü tekniği ile çektiği fotoğraflardaki mekân ve nesneleri kolajlarında yeniden yorumluyor.

Berlin ve İstanbul’da otuza yakın sanatçıyla büyüyen sergi projeleri ve etkinlik alanını “Zilberman Selected” adı altında Piyalepaşa ile buluşturan Zilberman Galeri, açılışını ‘Vekâleten- By Proxy’ isimli sergi ile gerçekleştirdi. Zilberman Selected’da izlenebilecek karma sergide galerinin yakın zamanda temsiliyetini üstlendiği sanatçılar Carlos Aires, Omar Barquet, Isaac Chong Wai, Didem Erk, Itamar Gov, Fatoş İrwen, Jaffa Lam Laam, Mahen Perera ve Sandra del Pilar’ın çalışmalarından bir seçki izleyiciyle buluşuyor. Zilberman Selected’in açılış sergisi olma özelliğini taşıyan Vekâleten, insanların kendini teslim ettiği gerek ulusaşırı gerekse yerel yazgı ve krizlere karşı kültürel, psikolojik ve politik bir konaklama ve okuma imkânı vadediyor. Bu bağlamda, sanatın ve temsil meselesinin hayatın yakıcılığına karşı sorunlara ne oranda vekil olabileceğini sorguluyor. Küratörlüğünü Zilberman’dan Naz Kocadere ve T. Melis Golar’ın üstlendiği sergi 19 Şubat 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Pi Artworks ise açılışını ocak ayında gerçekleştirerek şehrin yeni sanat rotasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Günü Sanat Dolu Geçirmek İçin Konforlu Bir Ortam

Merkezi lokasyonuyla dikkat çeken Polat Piyalepaşa’nın sunduğu otopark avantajı, mekânın genişliği gibi birçok avantaj sanat severler için ziyareti daha konforlu ve keyifli hale getiriyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede yer alan Polat Piyalepaşa, D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana çıkıyor.