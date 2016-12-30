Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Polonya 86 bin parçalık Czartoryski koleksiyonunu satın aldı

VARŞOVA (AA) - Polonya hükümeti, içinde Leonardo da Vinci'nin "Kakımlı Kadın" eserinin de yer aldığı dünyanın en ünlü sanat koleksiyonlarından birini satın aldı.Polonya Kültür Bakanlığı Leonardo da Vinci, Rembrandt ve Renoir'in eserlerinin...

Polonya 86 bin parçalık Czartoryski koleksiyonunu satın aldı

VARŞOVA (AA) - Polonya hükümeti, içinde Leonardo da Vinci'nin "Kakımlı Kadın" eserinin de yer aldığı dünyanın en ünlü sanat koleksiyonlarından birini satın aldı.

Polonya Kültür Bakanlığı Leonardo da Vinci, Rembrandt ve Renoir'in eserlerinin de aralarında olduğu 86 bin parçalık Czartoryski koleksiyonunu 105 milyon dolara satın aldı.

Krakow kentinde özel Czartoryski Müzesinde sergilenen koleksiyondaki sanat eserlerinin yanı sıra 250 bin el yazması ve belgenin mülkiyeti Polonya devletine geçti.

Aylarca süren pazarlığın ardından, Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Piotr Glinski ile koleksiyonun sahibi aristokrat ailenin ileri gelenlerinden Adam Karol Czartoryski arasında imzalanan anlaşmayla koleksiyon, 2,4 milyar dolar olduğu belirtilen ederinin çok altında bir fiyata devlete satıldı.

Czartoryski, hükümetin koleksiyon için teklif ettiği parayı kabul ederek devlete büyük bir bağış yaptığını ve bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.

Eserlerin değerinin çok altına satılmasının ardından Czartoryski Vakfı yönetim kurulu istifa etti.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
"Kakımlı Kadın"Czartoryski KoleksiyonuPolonya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.