Polonya Czartoryski koleksiyonunu 105 milyon dolara satın aldı

VARŞOVA (AA



Polonya Kültür Bakanlığı Leonardo da Vinci, Rembrandt ve Renoir'in eserlerinin de aralarında olduğu 86 bin parçalık Czartoryski koleksiyonunu 105 milyon dolara satın aldı.



Krakow kentinde özel Czartoryski Müzesinde sergilenen koleksiyondaki sanat eserlerinin yanı sıra 250 bin el yazması ve belgenin mülkiyeti Polonya devletine geçti.



Aylarca süren pazarlığın ardından, Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Piotr Glinski ile koleksiyonun sahibi aristokrat ailenin ileri gelenlerinden Adam Karol Czartoryski arasında imzalanan anlaşmayla koleksiyon, 2,4 milyar dolar olduğu belirtilen ederinin çok altında bir fiyata devlete satıldı.



Czartoryski, hükümetin koleksiyon için teklif ettiği parayı kabul ederek devlete büyük bir bağış yaptığını ve bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.



Eserlerin değerinin çok altına satılmasının ardından Czartoryski Vakfı yönetim kurulu istifa etti.



Muhabir: Zehra Ulucak