Pompeiopolis'te kazı çalışmaları

KASTAMONU (AA) - Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük yerleşim yerlerinden olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları sona erdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde, tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tayyar Gürdal danışmanlığında yapılan 2017 yılı kazı çalışmaları tamamlandı.

Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarına Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Romanya ve Polonya'dan uzmanların katıldığını söyledi.

Pompeiopolis'in Orta Karadeniz'in en önemli tarihi kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Gürdal, "Bu sene kısa bir dönem çalıştık. Zamanın kısa olması nedeniyle bu yıl daha çok hem alanı hem de ekibi tanıma fırsatımız oldu. Ben ilk sene için çok verimli geçtiğini, amaçlarımıza ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.

Gürdal, bu yıl üç alanda çalışma yaptıklarını belirterek, villa, bazilika ve ibadethane olduğunu düşündükleri alanda faaliyetlerinin yoğunlaştığını aktardı.

Kazılarda iki sonuca ulaştıklarını anlatan Gürdal, şunları dile getirdi:

"Alanda bizden önceki yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkartılan ve işlevinin ne olduğunu bilmediğimiz yapılar, duvarlar vardı. Bu duvarların işlevlerini ve önemlerini saptamaya yönelik çalışmalar yaptık ve önemli sonuçlara ulaştık. Diğeri ise genel kazı stratejimizi değiştirmeye yönelikti. Daha önceki çalışmalarda onarım ve korumaya yönelik çalışmaların azlığını gördük. Bundan sonraki kazı planlamamızda ve stratejimizde kazının yanında ağırlıklı olarak koruma ve onarım çalıştırmalarını gerçekleştirme yönünde bir karar aldık. Bunun ilk örneğini villadaki çalışmalarımızla gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda kazılan mozaikler, duvarlar ve yerden ısıtma sisteminin onarımını, korumasını yaptık."

Gürdal, gelecek yıllar için çeşitli hazırlıklar yapacaklarını söyleyerek, "Bu kış sezonunda villa için bir koruma, onarım ve sunumla ilgili proje hazırlayacağız. Bu projeyi de önümüzdeki yıl uygulamayı düşünüyoruz. Hazırlayacağımız proje ile şimdiye kadar kazılan alanların sunumunu ve görünebilir olmasını sağlayacağız." ifadesinde bulundu.