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Porto Riko'dan ABD'ye "pati" kurtarma operasyonu

- Barınaklardan kurtarılan 200'den fazla köpek, ABD'de yuvalandırıldı

Porto Riko'dan ABD'ye

SAN JUAN (AA) - Porto Riko'daki barınaklardan kurtarılan 200'den fazla köpek, ABD'de yuvaya kavuştu.

Hayvan haklarını savunan "Humane Society of the United States" kuruluşu yetkilileri, Porto Riko'daki barınaklarda yaşam mücadelesi veren çeşitli cinsteki 205 köpeği kurtararak ABD'de yuvalandırdı.

Kuruluşa ait "Wings of Rescue (Kurtuluşun Kanatları)" adlı iki uçakla Florida'ya getirilen köpekler, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra yeni aileleriyle buluşmak üzere çeşitli kentlere gönderildi.

Kuruluşun üst düzey yetkililerinden Kimberly Albourn, ilk kez bu kadar çok sayıda köpeğin uçakla ABD'ye taşındığını vurguladı.

Porto Riko'daki barınakların yetersiz kaynaklar ve aşırı kalabalık nedeniyle bir süre sonra köpekleri uyutmak zorunda kaldığına işaret eden Albourn, "Porto Riko'daki barınaklar, terk edilmiş ya da sokaklardan toplanmış köpeklerle dolu. Yeterli yer yok. Bir süre sonra köpekler, ne yazık ki yeni gelenlere yer açmak için uyutuluyor. Bu hayvanlar, yüksek oranda yuvalandırılabilir cinslerden olduğu için uyutulmaları son derece üzücü." dedi.

Kurtarılıp ABD'ye getirilen köpekler arasında yavruların yanı sıra yaşlılar da bulunuyor.

Karayipler'de yer alan Porto Riko'da son yıllarda etkili olan ekonomik kriz nedeniyle terk edilen ev hayvanı sayısı arttı ve belediyelerin kısırlaştırma çalışmaları sekteye uğradı. Barınaklara getirilen köpekler, yer yokluğu ve yetersiz kaynaklar nedeniyle bir süre sonra uyutuluyor. Amerikalı hayvan hakları dernekleri, Porto Riko'daki barınaklardan kurtardıkları hayvanları ABD'de yuvalandırmaya çalışıyor.

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ABDBarınakKopekPorto Riko
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