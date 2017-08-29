"Postacı Nevzat" Dumlupınar Muharebesi'nin kısa filmini çekti

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan kısa film çekti.

Daha önce mesleğinin zorluklarını göstermek ve yıpranma hakkı için kısa filmler yapan posta dağıtıcısı Çoban, yeni çalışmasının çekimlerini merkeze bağlı Doğuluşah köyünde gerçekleştirdi. Çoban'ın hazırladığı kısa filmde, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve şehit olan bir postacının hikayesi anlatılıyor.

Çoban, Zafer Meydanı'nda düzenlediği tanıtım toplantısında, tamamen kendi imkanlarıyla çektiği filmin, tüm aşamalarıyla yaklaşık bir ayda tamamlandığını söyledi.

Birçok zorluğa ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı'nın önemli safhalarından biri olan muharebenin filmini bitirmeyi başardıklarını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Montajlanmış hali 16 dakika olan filmin başrol oyunculuğunu ve yönetmenliğini kendim üstlendim. Filmde çok sayıda gönüllü vatandaşımız rol aldı. Türk tarihi açısından önemli bir zafer olan Dumlupınar ile ilgili bugüne kadar belgeseller yapıldı ancak kısa film ya da sinema filmi çekilmemişti. Bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Amatör ruhla çektiğimiz bu filmde ayrıca şehit olan bir postacının hikayesini işledik. Burada vatan müdafaasında postacıların önemli bir role sahip olduğuna da dikkati çekmek istedim. Bu filmle, savaşın hangi zor şartlarda kazanıldığını göstermek ve savaştaki maneviyatı bizden sonra gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorum."

- "Uzun metrajlı filmini çekmek istiyorum"

Çoban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetiştirmek için birçok kişinin olağanüstü çaba gösterdiği filmi, şehit ve gazilere armağan ettiğini dile getirdi.

Bunun başarılı bir çalışma olduğuna inandığını anlatan Çoban, "Destek sağlanırsa, imkan sunulursa Dumlupınar Zaferi'ni anlatan uzun metrajlı film çekmek istiyorum." dedi.

Programa katılan AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı da Çoban'ı tebrik ederek, "Nevzat Çoban amatör ruhla gerçekten güzel bir kısa film çekmeyi başarmış. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, kısa film, Kütahya Belediyesine ait büyük led ekranda vatandaşlara izletildi.