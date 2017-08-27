Poyrazlar Gölü ziyaretçilerini büyülüyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kent merkezine 10 kilometre mesafede olan ve merkeze yakınlığı nedeniyle de tercih edilen göl, ziyaretçilerine çok sayıda kuş türünü görme imkanı sağlıyor.

Çam ve meşe ormanlarıyla seyre doyumsuz manzara sunan Poyrazlar Gölü'ne gelenler, ata binip ATV ile safari yapabiliyor, paintball oynayarak vakit geçirebiliyor.

Alkol tüketilmemesi ve güvenli olmasından dolayı kamp yapanların uğrak mekanları arasında bulunan mesire alanında aileler, gönüllerince eğleniyor.

Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği gölü ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yaparak, fotoğraf çektirerek ve yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçiriyor.

Evliliğe ilk adımı atan bazı çiftler de buradaki mekanlarda fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.

- "Aileler için huzurlu bir alan"

Mesire alanının işletmecisi Hakkı Tank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Poyrazlar Gölü anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Ziyaretçilerin, buradaki mesire alanının reklamını birbirlerine anlatarak yaptığını belirten Tank, temizliğini ekiplerinin sağladığını kaydetti.

Tank, "Burası gelin ve damadın uğrak yeri oldu. İstanbul, Kocaeli'den dahi gelin damat buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Alanda şu anda bile 10 gelin damat resim çekiliyor. Bütün vatandaşları bekliyoruz. Halkımız gece gündüz, kendi bahçelerine gelir gibi gelebilir. Gece ışıklarımız yanıyor, güvenliğimiz tam. İçki, alkol kesinlikle yasak. Araba kornası dahi çaldırmıyoruz. Aileler için huzurlu bir alan." diye konuştu.

Ziyaretçilerden görüş alarak alandaki eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını ve daha iyi hizmet verebilmek için her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Tank, kendilerine bu konularda yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

Ailelerin kendi evlerinde, bahçelerinde yaşadığı huzuru burada da bulduğunu söyleyen Tank, "İnsanlar büfelerden alışveriş yapıyor, yemeklerini yiyebiliyor, tesislerimizde kahvaltı yapabiliyor, göl manzarasının tadını çıkarabiliyor. Doğası zaten muhteşem. Gezi ve göl bisikletlerimiz var, gezi trenimiz var. Trenle ailelerimiz müzik eşliğinde gölün etrafında tur atabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Spor yapanlara destek"

Tank, Poyrazlar Gölü'nde doğa ve göl havası eşliğinde sabah sporu yapmaya gelen vatandaşlara destek olduklarını anlattı.

Hakkı Tank, "Burası sabah sporu yapanlar için adeta bulunmaz bir mekandır. Sabah sporu yapmaya gelen vatandaşlarımızdan belli saatlerde giriş ücreti almıyoruz. Saat 05.00 ila 08.00 arasında çok sayıda vatandaşımız gelip ücretsiz sporunu yapabiliyor." şeklinde konuştu.

Gölün girişinden çıkışına kadar 4,5 kilometre gölü seyredecek hattın bulunduğunu, bu hattın bir tarafının orman diğer tarafının göl manzarası olduğunu aktaran Tank, göl içerisinde yaban ördekleri, kaz gibi farklı kuş türlerinin beslendiğini ifade etti.

Alanın işletme ortaklarından Ayhan Tank da bu yıl ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

"Burasını keşfedilmemiş cennet olarak adlandırıyoruz." diyen Tank, alanda iki bin masa bulunduğunu, misafirlerin göl bisikleti, kara bisikleti, göl turu, ATV gibi imkanlardan faydalanabildiğini dile getirdi.

Ayhan Tank, şunları kaydetti:

"Burada kuşların konaklama noktası bulunuyor. Yaklaşık 150 kuş türü var ve göl çevresinde konaklayıp göç edeceği yerlere gidiyor. Ziyaretçilerimiz farklı kuş türlerini burada görme imkanı bulabiliyor. Alanda sigara izmariti dahi bulamazsınız, o kadar temiz tutuyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz rahat edecek, huzurlu bir tatil yapabilecek. Burada 4 bin 200 dönüm arazi mevcut ve her ağacın dibinde emeğimiz var. Kendimiz ailece işletiyoruz. 100 personelden 60'ı kendi ailemiz, dışarıdan da 40 personelimiz var. Her bir ağaca değer vererek bakımını yapıyoruz. Buraya 'Bizim keşfettiğimiz bir cennet' diyebilirim."

Göl suyunun düzenli olarak her hafta kontrol edildiği bilgisini veren Tank, "Gölün en derin yeri 8 metre ve burada yüzmek yasak. Buraya gelen misafirlerimiz konaklayabilir, çadırlarını güvenli bir şekilde getirip kalabilir." şeklinde konuştu.

Mesire alanındaki restoranın işletmecisi Soner Kazancı da restoranın her gün 08.00-22.00 saatlerinde açık olduğunu, serpme kahvaltıdan "kiremitte mantarlı kaşarlı balığa" kadar çok sayıda yemek çeşidi bulunduğunu aktardı.

Restoranın orta kısmında yaklaşık bin metrekare pist olduğunu, burada kır düğünü, nişan, sünnet gibi etkinlikler yapılabildiğini ifade eden Kazancı, "İnsanların gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Küçük dokunuşlarla doğamızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Halka açık bir yer, herkesi buraya bekliyoruz." şeklinde konuştu.