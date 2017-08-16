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Prens Suud ve ailesinin Bodrum tatili

- Tatil için ailesiyle Bodrum ilçesinde bulunan Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud, Bodrum sokaklarında gezinti yaptı - Elinde tespih ile Bodrum Marina'da dolaşan Suud, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı

Prens Suud ve ailesinin Bodrum tatili

MUĞLA (AA) - Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud, Bodrum sokaklarında gezdi.

Tatil için Bodrum ilçesinde bulunan Suud, gündüz saatlerinde kaldıkları otelin etrafında bulunan ormanlık alanda yürüyüş yaparken, yakınları da Göltürkbükü'ndeki kaldıkları otelin açığında jet-ski turu yaptı.

Suudi Prens, akşam saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü et lokantasında yemek yedi ardından da polis ve çok sayıda özel korumaları eşliğinde, ilçe merkezine geçti.

Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesine gelen Suud ve beraberindekiler, burada VİP araçlardan inerek bir süre oturacakları mekanı inceledi.

Daha sonra Prens, Bodrum Marina çarşısında meraklı bakışlar arasında yürüyüş yaptı. Bu sırada Suud'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Elinde tespih bulunan Suud, daha sonra korumaları eşliğinde Marina Caddesi'ndeki bir restorana oturdu. Prensin neşeli ve sıcak tavırları dikkat çekti. Suud'a, Başbakanlık Danışmanlarından Taha Genç de eşlik etti.

Mekandan zaman zaman ayrılan Suud, Bodrum Belediye Meydanı istikametinde bir süre daha yürüyüş yaptı. Gece geç saatlere kadar mekanda oturan Suud ve yakınları daha sonra kalacakları otele geçti.

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