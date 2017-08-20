Prof. Dr. Alkin okurlarıyla buluştu

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde okurlarıyla bir araya gelen yazar, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye ekonomisinin geçmişe göre daha iyi olduğunu söylemek bir marifet değil, zaten öyle." dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alkin, bir şirket tarafından düzenlenen etkinlikte okurlarıyla buluştu.

"Seve seve aldattım" ve Yalın Alpay ile birlikte kaleme aldığı "Paylaşmasak olmazdı" adlı kitaplarını imzalayan Alkin, okurlarıyla sohbet etti.

Alkin, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Dünya ekonomisinin kırılgan günlerden geçtiğini belirten Alkin, "Türkiye ekonomisinin geçmişe göre daha iyi olduğunu söylemek bir marifet değil, zaten öyle. 'Olması gereken yerde midir?' diye sorarsanız bence doğru bir soru olur. Ben olması gereken yerden daha iyi yerde olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Fikir üretmekte biraz geri kalındığını, fikir, felsefe, sanat, bilim, teknoloji üreterek daha iyi yerlere gelineceğini düşündüğünü dile getiren Alkin, şöyle devam etti:

"Türkiye, Bodrum veya Türkiye'nin herhangi bir köşesi bugün olması gereken yerde değil. Fikir üretmekte ileriye gitmeliyiz çünkü her şeyi çok kaliteli yapan bir ülke olduk. İhracatımız Avrupa kadar kaliteli. Otellerimiz Avrupa kalitesinden üstte. Hem eğitim hem fikir üretmeyi hem sanatımızı Avrupa kalitesi ve onun üzerine getirmeliyiz. Öyle olunca tamamlanacak her şey."



