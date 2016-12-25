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"Profesyonel" oyunu 500. kez sahnelendi

- Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyun, 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu hikayesini anlatıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosunun (İDT) kapalı gişe oynayan oyunu "Profesyonel", 500. kez sahnelendi.

İDT'den yapılan açıklamaya göre, 2010'da prömiyer yapan, Duşan Kocaçeviç'in yazdığı oyun, 500. kez tiyatroseverlerle buluştu.

Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyun, 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu hikayesi üzerinden, Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, kara komedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor.

Bilge Emin ve Başar Sabuncu'nun çevirisiyle sahnelenen "Profesyonel"de, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve oyunun müziklerini de yapan Cenap Oğuz rol alıyor.

Oyunda, dekor tasarımında Nurettin Özkönü ve kostüm tasarımını Gülümser Erigür üstlenirken, ışık tasarımıysa Önder Arık imzası taşıyor.

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