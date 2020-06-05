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PTT'den çevreci pul

PTT, 'Ekosistem Köprüsü' görseli baz alınarak hazırlanan “Dünya Çevre Günü” konulu anma pulu ve ilk gün zarfını 5 Haziran 2020 tarihinde tedavüle sundu.

PTT'den çevreci pul

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından, 5 Haziran 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Dünya Çevre Günü” konulu, 3,00 TL bedelli (100x60 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 5,00 TL bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

PTT, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için hassasiyetini sürdürdü. Bu kapsamda, 5 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebileceği belirtildi. Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 5 Haziran 2020 itibariyle 3 ay içerisinde iletildiği takdirde karşılanacağı ifade edildi.

Yaban hayatının bölünmesini önlemek ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak amacı ile Gülek Boğazı ile Akdeniz’i İç Anadolu'ya bağlayan otoyol üzerine inşa edilen “Ekosistem Köprüsü”, yörede bulunan birçok yaban hayvanını yönlendirerek otoyol üzerinden karşıdan karşıya güvenli şekilde geçebilmeleri sağlıyor.

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