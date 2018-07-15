PUBG Global Invıtatıonal 2018 Finalistleri Belli Oldu

Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde yapılan turnuvalar sonucu belirlenen en iyi 20 profesyonel PUBG takımı, PUBG Corp.’un ilk küresel e-spor turnuvasında yarışmaya hak kazandı. Turnuva, 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında Berlin Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.



Turnuvaya katılmaya hak kazanan PGI 2018 takımları hem üçüncü şahıs perspektifi (TPP) hem birinci şahıs perspektifi (FPP) ile yapılacak müsabakalarda mücadele edecek. TPP turnuvası 25-26 Temmuz'da gerçekleşirken, FPP maçları 28-29 Temmuz'da yapılacak. Her mod için 1 milyon dolar toplam ödül verilirken, turnuva sonunda her moddan birer takım dünya şampiyonu seçilecek.



PGI 2018’e katılacak takımların tam listesi:



AVRUPA

TEAM LIQUID (Scoom, Jeemzz, Sambty, Ibiza)

(Scoom, Jeemzz, Sambty, Ibiza) WELCOME TO SOUTH GEORGO (MiracU, Gaxy, vard, Larsen)

(MiracU, Gaxy, vard, Larsen) PITTSBURGH KNIGHTS (Voxsic, Draedon, texqs, Krama)

KUZEY AMERİKA

TEAM GATES (Mossy, Exko, Cillo, Mortify)

(Mossy, Exko, Cillo, Mortify) GHOST GAMING (Miccoy, Pr0phie, Turtle, BALLOC)

(Miccoy, Pr0phie, Turtle, BALLOC) HONEY BADGER NATION (Timid, GrislyMallard9, Fastrail, w1ckk)

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU

NATUS VINCERE (POKAMOLODOY, pijamaenota, Drainys, iLame_ru)

(POKAMOLODOY, pijamaenota, Drainys, iLame_ru) AVANGAR GAMING (MuMiNo, keeN, 0nuqtive, DieZzz)

ÇİN

4AM (4AMCPT, 4AMGuCun, 4AMALUKA, 4AMGODV)

(4AMCPT, 4AMGuCun, 4AMALUKA, 4AMGODV) OMG (OMGxiaorong, OMGxiaohaixxxx, OMGsilentBT_, OMGlionkk)

A

SYA

REFUND GAMING (DjChip, Pino, MeoU, FunkyM)

(DjChip, Pino, MeoU, FunkyM) MADE IN THAILAND /MITH (MiTH_MinORu, MiTH_Ezqelusia, MiTH_SviTT, MiTH_HoNBoya)

THAILAND (MiTH_MinORu, MiTH_Ezqelusia, MiTH_SviTT, MiTH_HoNBoya) AHQ ESPORTS CLUB (ahq_K3, ahq_Waisun, ahq_W1nner, ahq_M4)

JAP

ONYA

CREST GAMING XANADU (CGX_Aries_, CGX_Rio01, CGX_Pureboy, CGX_Shianblue)

(CGX_Aries_, CGX_Rio01, CGX_Pureboy, CGX_Shianblue) CREST GAMING WINDFALL (CGW_kurad, CGW_LevArie, CGW_MarimoSTAR, CGW_MrYoppy)

KORE

Gen.G GOLD (Chelator, Loki, EscA, SimSn)

(Chelator, Loki, EscA, SimSn) Gen.G BLACK (YoonRoot, Esther, SexyPIG, Gramatic)

MENA (ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA)

OYUN HIZMETLERI (POLLADERUC, MrSedaT, Colorist, tmhMM)

GÜNEY AMERİKA

SAVAGE ESPORTS (RagnarLoth, Maikzj, Loquix, SzylzEN)

OKYANUSYA

CHIEFS ESPORTS CLUB (eDGe, Champzzzz, P_for_Potato, kritikalmotion)