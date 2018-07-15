PUBG Global Invıtatıonal 2018 Finalistleri Belli Oldu

Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde yapılan turnuvalar sonucu belirlenen en iyi 20 profesyonel PUBG takımı, PUBG Corp.’un ilk küresel e-spor turnuvasında yarışmaya hak kazandı. Turnuva, 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında Berlin Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.
Turnuvaya katılmaya hak kazanan PGI 2018 takımları hem üçüncü şahıs perspektifi (TPP) hem birinci şahıs perspektifi (FPP) ile yapılacak müsabakalarda mücadele edecek. TPP turnuvası 25-26 Temmuz'da gerçekleşirken, FPP maçları 28-29 Temmuz'da yapılacak. Her mod için 1 milyon dolar toplam ödül verilirken, turnuva sonunda her moddan birer takım dünya şampiyonu seçilecek.
PGI 2018’e katılacak takımların tam listesi:
AVRUPA
- TEAM LIQUID (Scoom, Jeemzz, Sambty, Ibiza)
- WELCOME TO SOUTH GEORGO (MiracU, Gaxy, vard, Larsen)
- PITTSBURGH KNIGHTS (Voxsic, Draedon, texqs, Krama)
- TEAM GATES (Mossy, Exko, Cillo, Mortify)
- GHOST GAMING (Miccoy, Pr0phie, Turtle, BALLOC)
- HONEY BADGER NATION (Timid, GrislyMallard9, Fastrail, w1ckk)
- NATUS VINCERE (POKAMOLODOY, pijamaenota, Drainys, iLame_ru)
- AVANGAR GAMING (MuMiNo, keeN, 0nuqtive, DieZzz)
- 4AM (4AMCPT, 4AMGuCun, 4AMALUKA, 4AMGODV)
- OMG (OMGxiaorong, OMGxiaohaixxxx, OMGsilentBT_, OMGlionkk)
- REFUND GAMING (DjChip, Pino, MeoU, FunkyM)
- MADE IN THAILAND/MITH (MiTH_MinORu, MiTH_Ezqelusia, MiTH_SviTT, MiTH_HoNBoya)
- AHQ ESPORTS CLUB (ahq_K3, ahq_Waisun, ahq_W1nner, ahq_M4)
- CREST GAMING XANADU (CGX_Aries_, CGX_Rio01, CGX_Pureboy, CGX_Shianblue)
- CREST GAMING WINDFALL (CGW_kurad, CGW_LevArie, CGW_MarimoSTAR, CGW_MrYoppy)
- Gen.G GOLD (Chelator, Loki, EscA, SimSn)
- Gen.G BLACK (YoonRoot, Esther, SexyPIG, Gramatic)
- OYUN HIZMETLERI (POLLADERUC, MrSedaT, Colorist, tmhMM)
- SAVAGE ESPORTS (RagnarLoth, Maikzj, Loquix, SzylzEN)
- CHIEFS ESPORTS CLUB (eDGe, Champzzzz, P_for_Potato, kritikalmotion)