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PUBG Global Invıtatıonal 2018 Finalistleri Belli Oldu

PUBG Corporation (PUBG Corp.), PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) turnuvası PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018) finaline katılacak olan 20 yetenekli takımı duyurdu.

PUBG Global Invıtatıonal 2018 Finalistleri Belli Oldu

Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde yapılan turnuvalar sonucu belirlenen en iyi 20 profesyonel PUBG takımı, PUBG Corp.’un ilk küresel e-spor turnuvasında yarışmaya hak kazandı. Turnuva, 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında Berlin Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan PGI 2018 takımları hem üçüncü şahıs perspektifi (TPP) hem birinci şahıs perspektifi (FPP) ile yapılacak müsabakalarda mücadele edecek. TPP turnuvası 25-26 Temmuz'da gerçekleşirken, FPP maçları 28-29 Temmuz'da yapılacak. Her mod için 1 milyon dolar toplam ödül verilirken, turnuva sonunda her moddan birer takım dünya şampiyonu seçilecek.

PGI 2018’e katılacak takımların tam listesi:

AVRUPA

  • TEAM LIQUID (Scoom, Jeemzz, Sambty, Ibiza)
  • WELCOME TO SOUTH GEORGO (MiracU, Gaxy, vard, Larsen)
  • PITTSBURGH KNIGHTS (Voxsic, Draedon, texqs, Krama)
KUZEY AMERİKA
  • TEAM GATES (Mossy, Exko, Cillo, Mortify)
  • GHOST GAMING (Miccoy, Pr0phie, Turtle, BALLOC)
  • HONEY BADGER NATION (Timid, GrislyMallard9, Fastrail, w1ckk)
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU
  • NATUS VINCERE (POKAMOLODOY, pijamaenota, Drainys, iLame_ru)
  • AVANGAR GAMING (MuMiNo, keeN, 0nuqtive, DieZzz)
ÇİN
  • 4AM (4AMCPT, 4AMGuCun, 4AMALUKA, 4AMGODV)
  • OMG (OMGxiaorong, OMGxiaohaixxxx, OMGsilentBT_, OMGlionkk)
ASYA
  • REFUND GAMING (DjChip, Pino, MeoU, FunkyM)
  • MADE IN THAILAND/MITH (MiTH_MinORu, MiTH_Ezqelusia, MiTH_SviTT, MiTH_HoNBoya)
  • AHQ ESPORTS CLUB (ahq_K3, ahq_Waisun, ahq_W1nner, ahq_M4)
JAPONYA
  • CREST GAMING XANADU (CGX_Aries_, CGX_Rio01, CGX_Pureboy, CGX_Shianblue)
  • CREST GAMING WINDFALL (CGW_kurad, CGW_LevArie, CGW_MarimoSTAR, CGW_MrYoppy)
KORE
  • Gen.G GOLD (Chelator, Loki, EscA, SimSn)
  • Gen.G BLACK (YoonRoot, Esther, SexyPIG, Gramatic)
MENA (ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA)
  • OYUN HIZMETLERI (POLLADERUC, MrSedaT, Colorist, tmhMM)
GÜNEY AMERİKA
  • SAVAGE ESPORTS (RagnarLoth, Maikzj, Loquix, SzylzEN)
OKYANUSYA
  • CHIEFS ESPORTS CLUB (eDGe, Champzzzz, P_for_Potato, kritikalmotion)
Takımlar, bilet satış detayları, etkinlik ve ödül havuzu hakkındaki detaylı bilgi edinmek için PGI 2018 resmi web sitesini (pgi.playbattlegrounds.com) ziyaret edebilirsiniz.
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