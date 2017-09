Pul mübadelesi müdavimleri

ANTALYA (AA) - HÜSEYİN KANBER - Çocukluklarında başlayan pul toplama merakını ilerleyen yıllarda da sürdüren pul koleksiyonerleri, ilerlemiş yaşlarına rağmen her hafta düzenlenen pul mübadelelerine katılıyor.

Antalya'da her hafta salı akşamları düzenlenen pul mübadelesine yaz kış ara vermeden katılan pul meraklıları, paranın kullanılmadığı mezatta pullarını takas ediyor.

Antalya Filateli Derneği (Pul Koleksiyoncuları) Başkanı Mehmet Ceyhun Altın, 2007'de kurdukları derneğin 55 üyesiyle aktif olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Üyelerin her hafta salı akşamları bir araya gelerek pul takası yaptıklarını anlatan Altın, "Bu etkinliğimizi hiç ara vermeden yaz kış sürdürüyoruz. Yazın sayımız 10-15 kişiye kadar düşse de biz hiç ara vermiyoruz. Burada toplanıp kendi aramızda elimizdeki fazla pulları bir birimizle takas ediyoruz. Ticari olarak bu işi yapmadığımız için herkes fazlalığı ne varsa onu elden çıkarıyor. Bunu bir hobi olarak devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Turizmci, akademisyen, doktor, emekli asker ve birçok meslekten üyeleri bulunduğunu kaydeden Altın, dernek üyelerinin her yıl belirli zamanlarda yapılan milli pul sergilerine de katıldıklarını dile getirdi. Dernek olarak okullarda pulla ilgili eğitimlerin yanı sıra çeşitli kurumlara pul ve filateli seminerleri verdiklerini belirten Altın, özel gün ve bayramlarda da yerel pul sergileri açtıklarını anlattı.

Pulların pahalı objeler olarak bilindiğine de işaret eden Altın, pulun değerli olmasının basım adediyle ilgili olduğunu vurguladı.

Pul koleksiyoneri, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygen Yılmaz da 11 yaşında başladığı pul toplama merakını bugüne kadar sürdürdüğünü söyledi. Birkaç hobisi olduğunu ve en önemlisinin pul koleksiyonerliği olduğunu ifade eden Yılmaz, "Antalya'da yaşayan pul koleksiyoncuları olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Dernekte farklı meslek gruplarından arkadaşlarla bir araya gelerek her konuda sohbet etme şansımız oluyor. Bir yandan da ortak hobimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Pul koleksiyonculuğu hem ucuz hem de insanların kendisini geliştirmesine olanak sağlayan bir hobi. Çünkü her pulun bir hikayesi vardır. Her pul bir amaçla basılır. Pul koleksiyonerleri bundan dolayı çok kültürlü insanlardır." diye konuştu.

- Alzaymıra karşı pul koleksiyonu

Her hafta düzenli olarak pul mezatına katıldığını da ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Benim için pul mezatı iş yoğunluğundan bir kaçış oluyor. Çok yoğun ve ciddi işlerle uğraşıyoruz. Kafamız çok dolu oluyor. Koleksiyon kafamızı en hızlı şekilde boşaltma imkanı sunuyor. Ben herkese tavsiye ederim. Hobi sahibi olmak çok önemli. Pul koleksiyonu sahibi olmak özellikle beyni boşaltmak açısından iyi. Hatta bilimsel araştırmalar da var. Pul koleksiyonculuğu alzaymıra yakalanmama sebebi yaratıyor. Çünkü kafayı sürekli çalıştırdığınız, kafayı sürekli doldurup boşalttığınız için hastalığın koleksiyoncularda daha az görüldüğü söyleniyor. Tavsiye edebileceğim bir hobi."

- 38 yılda 20 milyon pul topladı

Dernek Başkan Yardımcısı Emekli Albay Levent Aral da 38 yıldan bu yana pul koleksiyonerliği yaptığını söyledi. Her hafta pul meraklısı arkadaşlarıyla bir araya gelerek koleksiyonlarını nasıl geliştirebileceklerini konuştuklarını kaydeden Aral, "Ayrıca elimizdeki fazla pulları da takas ederek zihnimizi rahatlatıyoruz. 38 yıldır bu koleksiyonu yaptığım için büyük bir koleksiyona sahibim. Özellikle deniz fenerleri, hava limanları ve kaplanlar konulu pullar topluyorum. Koleksiyonumda yaklaşık 20 milyon pulum var." dedi.

Bilgisayar teknisyeni Tuncay Dolgun da dernek çatısı altında buluşarak ortak hobilerini gerçekleştirdiklerini belirtti.