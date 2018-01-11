Rakoczi Müzesi'ne bin 200 ziyaretçi

TEKİRDAĞ (AA) - Erdel Beyi ve Macaristan Kralı 2. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735'te Osmanlı'nın misafiri olarak kaldığı ve müzeye dönüştürülerek Türk-Macar dostluğunun kültürel simgesi haline gelen Rakoczi Müzesi'ni, bin 200 kişi ziyaret etti.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl müzeyi ziyaret eden bin 200 kişinin önemli bölümünün yerli turist olduğunu söyledi.

Kabul, Avusturya'nın Macaristan'ı işgal ettiği sırada bağımsızlık savaşı başlatan Rakoczi'nin, vadedilen yardımların gelmemesi üzerine, 250 kişilik maiyetiyle Osmanlı topraklarına geldiğini ve Tekirdağ'da 15 yılı aşkın süre kaldığını aktardı.

Rakoczi'nin Tekirdağ'da misafir olarak kaldığı evin 1931'de Macar hükümeti tarafından satın alınarak aslına uygun olarak yeniden inşa edildiğini ifade eden Kabul, "Bu yıl müzeye çok ziyaretçi gelmedi, daha çok Türk ziyaretçiler müzeye ilgi gösterdi. Macar turistlerin bu yıl sayısı çok azdı. Müzeye gelen turistler, daha çok Rakoczi'nin kendi eliyle yaptığı oyma koltuğa ve orijinal eşyalara ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.



