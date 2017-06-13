Ramazanda onlar camiye, ayakkabıları lostraya giriyor

ADDİS ABABA (AA) - Tufan Aktaş - Etiyopyalı Müslümanlar ramazan ayında namaz kılmak için gittikleri camilerde çıkardıkları ayakkabılarını avlularda bekleyen seyyar lostralara temizlenmesi ve boyanması için emanet ediyor.

Başkent Addis Ababa'daki camilerde çoğunlukla ramazan ayında bu geleneği sürdüren lostracılar ise yaptıkları iş karşılığında cemaatten hiçbir ücret talep etmeden sadece bahşişle çalışıyor.

Cami avlularındaki ayakkabılıkların önüne tezgahını kuran çok sayıda lostracı, numaralandırdıkları ayakkabıları cemaat camiden çıkana kadar parlatmakla uğraşıyor.

Ayakkabıların muhafaza edilmesi için yılın her ayında bekçilerin durduğu Addis Ababa'da ramazanda lostra geleneğinin en fazla yaşatıldığı yerler ise şehirdeki büyük camiler oluyor.

Şehrin kalbindeki Sümeyye Camisi'ne gelen cemaatin ayakkabıları, 10 yıldır burada çalışan Enver Murad'a emanet. AA muhabirine konuşan Murat yaptığı işi, "Birçok insan ayakkabılarını bize emanet ediyor. Kimseden ücret talep etmiyoruz. Kim ne kadar vermek isterse o kadar veriyor." ifadeleriyle anlattı.

Murat, ramazanda camiye gelenlerin sayısının arttığını belirterek, içeri girenlere kalabalıktan dolayı numaralı kartlar dağıttıklarını söyledi.

Abdülkadir Dendir (24) de çocukluğundan bu yana aynı işi yaptığını anlattı. "Bu işe öğrenciyken başka birine yardım etmek için başladım. Şimdi tek başıma yapıyorum." diyen Dendir, verilen bahşişlerle geçindiğini kaydetti.

Günde yaklaşık 400 birr (60 lira) kazandığını dile getiren Dendir, ramazan ayının diğer aylardan daha bereketli geçtiğini ifade etti.

Dendir, para vermeyenlerden hiçbir şey istemediklerini ve Allah rızası için hizmet ettiklerini vurguladı.