Ramazanı 2 bin 342 metrede doğayla iç içe yaşıyorlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - MUSTAFA BAYER - Tüm dünyada İslam aleminin farklı duygularda yaşadığı ramazan ayının maneviyatını, Afyonkarahisar'daki meteoroloji radarında çalışan 2 görevli, evlerinden uzakta 2 bin 342 metre yükseklikte doğa ile iç içe yaşıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şuhut ilçesi sınırlarındaki Kumalar Tepesi Kilimata mevkisinde kurduğu meteoroloji radarı, ilçe merkezine 25, Afyonkarahisar'a ise 50 kilometre mesafede bulunuyor.

Radar istasyonunda çalışan güvenlik görevlileri Hasan Kılıç (25) ve Mustafa Tunca (42), ramazan ayının maneviyatını gök kubbenin altında yılkı atları ve radar binasına yuva yapan kırlangıç kuşları ile birlikte geçiriyor.

Meteoroloji radarına yakın bir köyde yaşayan Hasan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gündür ailesinden ayrı kaldığını söyledi.

- "Çevremizdeki doğal güzellikleri izliyoruz"

Ramazanda yaşanan iftar ve sahur heyecanını iş arkadaşı Mustafa Tunca ile radar istasyonda paylaştıklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Şehirden, sevdiklerimizden, sosyal faaliyetlerden uzakta olmamıza rağmen, biz bunları aştık. Bulunduğumuz hakim bölgeden çevremizdeki doğal güzellikleri izliyoruz. Burdur ve Eğirdir göllerini görebiliyoruz. Çevremizde çok sayıda yılkı atı var. Dürbünle onları izliyoruz. Bazen kendi köyüme bakıyorum buradan. Ramazanda ailemizden uzak olmak bizi biraz hüzünlendiriyor. Beraber çalıştığımız arkadaşımla 2 bin 342 metrede iftarımızı açıyoruz. Sahura birlikte kalkıyoruz. İbadetimizi yapıyor, Kur'an okuyoruz. Gececi olan sahuru, gündüzcü olan da iftarı hazırlıyor. Ramazanı iki arkadaş birlikte geçiriyoruz."

- "İnsanlara hizmet ettiğimizi biliyoruz"

Mustafa Tunca ise meteoroloji radarında ramazanı geçirmenin farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

Arkadaşı ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Tunca, "Ailemizden uzakta çalışmak biraz burukluk oluşturuyor. Özellikle ramazanda uzakta olmak farklı bir his. Ama burada insanlara hizmet ettiğimizi biliyoruz. Çok memnunuz burada olmaktan, çok şükür. Burada tüm ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Birçok insanın görmek için kilometrelerce uzaktan geldiği yaban hayatını biz her gün görüyoruz." diye konuştu.

-18 meteoroloji radarından biri

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya da meteoroloji radarının Türkiye'deki 18 merkezden biri olduğunu ifade etti.

Radarın kısa vadeli hava tahmin ve uyarı görevini yerine getirdiğine işaret eden Akçaya, şunları kaydetti:

"Kapsama alanı batıda İzmir, güneyde Akdeniz, kuzeyde İstanbul, doğuda ise Kırşehir’e kadar uzanıyor. Radarlar kısa süreli hava tahminlerinde çok fazla yararlandığımız sistemler. Ani gelişen dolu, şiddetli yağmur, kuvvetli fırtına, hortum ve özellikle havacılıkta önem arz eden rüzgar değişimlerinin tespitini yapıyor. Biz de bunları vatandaşlara ve yetkililere bildirerek olumsuzlukların önlenmesini sağlıyoruz. Ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Ülkemizin her tarafı bu radarlarla kaplanmış durumda. Afyonkarahisar radarı çevreye tamamen hakim bir yerde bulunuyor. 300 kilometre görüş açısı var. Yüksekte ve hakim bir yerde olması daha sağlıklı tahminler yapmamızı sağlıyor."