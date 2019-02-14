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Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı Ankara'da düzenlenecek

- 15 Mart'ta Divan Çukurhan'da ön elemeler ve atölyelerle başlayacak yarışmanın final karşılaşmaları, 16 Mart'ta Milyon Performance Hall'da yapılacak

Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı Ankara'da düzenlenecek
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İSTANBUL (AA) - Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen prestijli yarışma Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı, bu yıl Ankara'da düzenlenecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma, 15-16 Mart 2019'da düzenlenecek.

Red Bull BC One Cypher’ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri, 15 Mart'ta saat 17.00’dan itibaren Divan Çukurhan’da gerçekleşecek.16 Mart'ta ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da düzenlenecek.

15 Mart'taki ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleşirken, 16 Mart'taki finalleri izlemek isteyen seyirciler Biletix’ten 5 TL’lik bilet ücreti ödeyecek.

Red Bull BC One 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara’da düzenlenecek olan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final Hindistan’da gerçekleşecek.


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Anahtar Kelimeler:
Red Bull BC One Cypher
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