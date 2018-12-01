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Refik Durbaş'ı kaybettik

TGC: Refik Durbaş’ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz

Refik Durbaş'ı kaybettik
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi şair, gazeteci ve yazar Refik Durbaş İstanbul’da 30 Kasım 2018 Cuma gecesi hayatını kaybetti. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “Refik Durbaş’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Şiir ve yazı dünyasına uzun yıllardır başarıyla hizmet eden Refik Durbaş’ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi. Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Refik Durbaş 74 yaşında yaşamını yitirdi.                           
 
 
 
REFİK DURBAŞ KİMDİR?
 
1944 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu. Liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki öğrenimini bitirmeden ayrıldı. 1965-1968 arasında çeşitli işlerde çalıştı. Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik yaptı.İlk şiiri İzmir'de Ege Ekspres gazetesinin sanat sayfalarında yayınlandı. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında Evrim dergisini, 1967'de de Alan 67 dergisini yayınladı. 1971'de ilk şiirlerini Kuş Tufanı adlı şiir kitabında topladı. 1972-1974 yıllarında Yeni A dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Gazetelerde sanat sayfaları hazırladı. 1992 yılında Cumhuriyet gazetesinden emekli oldu.
 
İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı.
 
1989 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Kapıkule’nin Vatansızları” dizi yazısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce röportaj dalında yılın gazetecisi seçilen Durbaş şiir dalında da sırasıyla 1979 yılında Çırak Aranıyor adlı kitabıyla Yeditepe Şiir Armağanı, 1983 yılında Nereye Uçar Gökyüzü adlı eseriyle Behçet Necatigil Şiir Ödülü ve 1993 yılında Menzil adlı eseriyle Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü aldı.Sabah Gazetesi’nde, Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Yayınlanmış çok sayıda şiir kitabı var.

Durbaş'ın en çok bilinen şiirlerinden biri

Elim sanata düşer usta
yürek acıya
ölüm hep bana
bana mı düşer usta?
 
sevda ne yana düşer usta
hicran ne yana
yalnızlık hep bana
bana mı düşer usta?
 
gurbet ne yana düşer usta
sıla ne yana
hasret hep bana
bana mı düşer usta?”
 

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Anahtar Kelimeler:
Refik DurbaşElim Sanata Düşer Usta
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