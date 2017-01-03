'Reis' ekibinden Suriyelilere insani yardım

HATAY (AA) - "Reis" filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandıran başrol oyuncusu Reha Beyoğlu ve yapımcı Fatih Ay'ın, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik temin ettiği 6 tırlık insani yardım, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.



Haleplilerin dramına sessiz kalamadıklarını belirten Beyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yanında olmak için Reyhanlı'ya geldiğini söyledi.



Topladıkları yardımları Haleplilere ailelere gönderdiklerini anlatan Beyoğlu, "Onların dertleriyle dertleniyoruz. Ben de bugün 6 tırlık yardım organizasyonuna katıldım. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek olan yardımları Reyhanlı'dan uğurladık. Mutlu olduk." dedi.



-"Huzur yakın zamanda Suriyeli aileler için gelecek"



Halep'te yerinden edilen mazlumların her zaman yanında olduklarını aktaran Beyoğlu, "Rabb'im onları bu hale düşürenleri kahretsin. İnşallah huzur yakın zamanda Suriyeli aileler için gelecektir. Cumhurbaşkanımız onlar için yoğun çaba sarf ediyor, bizler de her alanda kardeşlerimiz için yardım çalışmalarında bulunuyoruz". diye konuştu.



Halep'te yaşamını yitirenler için dua ettiklerini dile getiren Beyoğlu,"Suriye'de yaralanan onlarca kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum. Suriye'deki savaş yüzünden anne ve babasını kaybederek ümmetin yetimlerine her koşulda sahip çıkmak bizlerin görevi. Umuyorum ki Suriye'de savaş bir gün biter ve yerlerinden edilmiş bu masum insanlar ülkelerine dönerler. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her karanlık gecenin bir sabahı, her kışında baharı vardır diye, biz de diyoruz ki elbet bir gün güneş Halepli kardeşlerimizin üzerine huzur içinde doğacaktır. Başta Suriye'deki ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere ülkemizdeki kardeşlerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz."ifadelerini kullandı.



Toplanan yardımların konulduğu 6 tır, Halep'in doğusundan tahliye edilenlere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.





