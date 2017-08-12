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Reklamcı Süer son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan reklamcı Tuğrul Süer (61), toprağa verildi.Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Süer'in ailesi ve yakınları katıldı. Aile burada taziyeleri kabul etti.Süer'in...

Reklamcı Süer son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan reklamcı Tuğrul Süer (61), toprağa verildi.
Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Süer'in ailesi ve yakınları katıldı. Aile burada taziyeleri kabul etti.
Süer'in bazı yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Reklamcı Tuğrul Süer (61), Beşiktaş, Levazım Mahallesi Kardelen Sokak'taki evinde ölü bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğrul SüerReklamcı
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