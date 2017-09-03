GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Gaziantep'te binbir emekle yapılan rengarenk kurutmalıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Kent mutfağının vazgeçilmezi olan ve özellikle kış yemeklerinin başında gelen kurutmalıklar, ev kadınları ve genç kızlar tarafından büyük zorluklarla hazırlanıyor.

Çevre il ve ilçelerdeki tarlalardan toplanan biber, patlıcan ve kabaklar içleri oyulduktan sonra iplere gerilip bir süre suda bekletiliyor, ardından bahçe ve açık alanlarda oluşturulan sergilerde kurutuluyor. Birkaç gün boyunca güneşte bekletilen kurutmalıklar hazır hale gelince paketlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde satılıyor.

Şehirde baharat, kurutmalık ve yöresel lezzetlerin satıldığı Elmacı Pazarı'nda iş yerlerinin girişlerine asılan rengarenk kurutmalıklar, lezzetinin yanı sıra renk cümbüşü de oluşturuyor.

-"Güneşin tadı"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurutmalıkların yörede sık tercih edilen lezzetlerden olduğunu ve güneşte kurutulduğu için "Güneşin tadı" olarak adlandırıldığını söyledi.

Oğuzeli ilçesini Türkiye'nin "kurutmalık üssü" olarak nitelendirdiklerini belirten Hıdıroğlu, yüzlerce ailenin bu işten geçimini sağladığını ve bu durumun bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Kurutmalıkların son yıllarda hem üretiminin hem de tüketiminin arttığını aktaran Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu lezzetin önce Türkiye'ye ardından dünyaya yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrin sadece endüstriyle değil aynı zamanda gastronomiyle de ön plana çıkması bizim için ayrı bir heyecandır. Şehre gelen turistlerin son zamanlardaki ilgisi, ihracatımızın bu konuda harekete geçmesi, bu ürünleri dış piyasalara açmamız hem bizi hem de esnafımızı mutlu kılıyor. İnşallah bu alanda yeni ve büyük bir meslek dalı, sektör doğacak."

- "Salatanın ve katı yemeklerin kenarına da konuluyor"

Elmacı Pazarı esnafından Vakkas Ergün de son yıllarda iç piyasada satışlarının arttığını hatta Avrupa ülkelerine bile ihracat yapıldığını bildirdi.

Fiyatları uygun olduğu için kurutmalıkların herkes tarafından tercih edildiğini söyleyen Ergün, "Kurutmalıkları tezgaha asmaya başladık. Fiyatlar geçen sene ile hemen hemen aynı. Bir dizide 50 adet kurutmalık var ve bunu 10 TL'ye satıyoruz. Satışlarımız kışa doğru artacaktır."

Esnaf Hakkı Çetin de kurutmalıkların artık birçok yemekte tüketildiğine işaret ederek, "Eskiden sadece dolma yaparlardı ama şimdi kışın yapılan yemeklerin çoğunda kullanılıyor. Salatanın ve katı yemeklerin kenarına konuluyor. Hem güzel süs oluyor hem de yemekten sonra yendiği zaman ayrı bir lezzet veriyor damaklara." diye konuştu.