RoboCop'un çizeri Türk sanatçı yeniden dünya sahnesinde

İZMİR(AA) - "Yarı insan-yarı robot" RoboCop'un çizgi romanını hazırlayarak dünya çapında tanınan Türk çizer ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkut Öztekin, yeni uluslararası projesi "Out of the Woods" ile dünya satış listelerine girdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkut Öztekin'in, Yeni Zelandalı Brent Williams'ın kendi hayatından uyarladığı depresyon ve anksiyete öyküsü "Out of the Woods"un çiziminini tamamladı.

Suluboya tekniğiyle 3 yıllık bir çalışmayla tamamlanan kitap, e-ticaret platformlarında ilgi görürken Londra'daki Çizgi Roman ve Karikatür Müzesi'nin arşivine girmeye de hak kazandı.

Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meşhur İngiliz yönetmen, yazar ve ressam Clive Barker'ın Brandon Sieferd ile birlikte kaleme aldığı Hellraiser Projesi'nde çalıştıktan sonra çizgi roman formatında kağıda aktardığı RoboCop'un Last Stand-Son Direniş adlı serisini tamamladığını, bu çalışmayla dünyanın farklı ülkelerinden güzel geri bildirimler aldığını belirtti.

Çizgi roman festivallerine davet edildiğini, sektörün önemli isimleriyle çalışma fırsatı yakaladığını söyleyen Öztekin, "Yabancı ülkelerden hakkımda ödevler, tezler hazırlayan öğrenciler oldu. Uluslararası dergilerde röportajlarım yer aldı. Dünya çapında çok güzel tepkiler aldım. Beni şaşırtan ve onurlandıran tepkilerdi." dedi.

"En çok satanlar arasına girdik"

Kendisine internet üzerinden ulaşan Brent Williams'ın depresyonla ilgili yazdığı kitap için çizim yapmasını teklif ettiğini anlatan Öztekin, şöyle konuştu:

"Yazışarak bu projeyi 3-3,5 yılda tamamladık. Brent Williams, hayat öyküsü üzerinden depresyon ve anksiyeteyi yazmış. Öz yardım kitabı olarak tasarlamış, kendi hayatını model olarak ortaya koymuş. Depresyonu yaşayanlar ve yakınlarının geliştirebileceği özel tavırları anlatıyor. Çizimlerini yaptığım bu kitap 27 Eylül'de Yeni Zelanda'da çıkış yaptı. Yavaş yavaş uluslararası platformda satışa başladı. Ana satış platformu Amazon.com oldu ve bir dağıtım şirketi ile anlaşma yapıldı. Avrupa, Kuzey Afrika, Uzakdoğu, Japonya, Çin, Hong Kong, Kuzey Amerika'da da satışa sunuldu."

Kitabın Amazon.com adresinde en çok satan grafik romanı ve manga, en çok satan biyografi ve tarihi çizgi roman ve en çok satan anksiyete ve fobi kitapları kategorilerinde liste başı olduğu bilgisini veren Öztekin, kitabın 2018 yılında Türkçe çevirisiyle satışa sunulacağını da belirtti.

Muhabir: Efsun Yılmaz