Romanyalı şarkıcı Inna, Çanakkale'de konser verdi

ÇANAKKALE (AA) - Romanyalı pop şarkıcısı Inna, Çanakkale'de konser verdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Umurbey Belediyesi ve Görsel Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali "Troy Air Fest" kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.
Konserden önce festival etkinlikleri için hazırlanan 75 dönümlük alanı dolduran Çanakkaleliler, sanatçının söylediği şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.
Dinleyicilere sık sık İngilizce "Sizi Seviyorum" diye seslenen Inna, "Çanakkale seni çok seviyorum" diyerek meşhur şarkısı "Gimme Gimme"yi hayranlarıyla okudu.
Konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.