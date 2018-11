Ruha huzur veren mekan

Dışarıda kuşların şarkılar söylediği bu güzel sonbahar sabahında erkenden uyanıp sabırsızlıkla bilgisayarıma sarıldım. Burada heyecanımın nedenini sorduğunuzu duyar gibi oldum… Bunun nedeni geçen hafta çok özel bir mekanı ziyaret ettim. Onunla ilgili izlenimlerimi biran önce sizlerle paylaşmak için heyecanlanıyorum…

Gün geçtikçe daha çok farkında oluyorum, Kızılderili ruhunu kesinlikle bende taşıyorum. Böyle düşünmemin nedeni; Günümüz de insan bedeni fiziksel olarak tam anlamı ile çözülmese de elimizde bununla ilgili birçok veri ve araştırma var. Fakat ne yazı ki aslında insanın fiziksel dünyası kadar belki de daha fazla önemli olan ruh ile ilgili çok fazla bir araştırma ve veri yok… Araştırdığım kadarı ile ruha ve bilgeliği de en çok işleyen ırk Kızılderililer …

Kızılderililerde iyi insan olmak çok önemli… İyi insan demekte insanlığa faydalı çalışmalar yapan kişiler onlara Kızılderililer Yüce Ruh diyorlar… Bende aynen katılıyorum…

Bunu üzülerek söylüyorum yaşadığımız yüzyılda hepimiz maddiyata maneviyattan önce tutuyoruz. Bence bu yüzyılın bize getirdiği çabuk tüketme ve çarkın içerisine hapsetme planlarından kaynaklanıyor. Aslında bu çarktan kurtulmayı başarabilsek yani daha geniş düşünebilsek, resmi uzaktan görüp farkındalığımızı artırsak o zaman görebileceğiz ki hepimizde para ile satın alınamayacak kocaman bir yüce ruh var…

Daha öncede sizlere bahsetmiştim yazılarımda tarihe insanlığa değer veren yüce ruha sahip olan insanları kaleme alacağım.

Bu hafta benim geleceğe heyecan ve umutla bakmamı sağlayan ve ruhu yüce insanlardan birisi olan Faik Pasha Suites-Apartments sahibi Emekli Avukat olan Meral Kalav Demir ile tanışma şansını yakalayıp güzel bir söyleşi yapmayı başardım.

Eğer geçmişe seyahat etmek istiyorsanız her köşesi samimi içten ve eskiye sadık kalarak o ruhu hissedebileceğiniz bir ortamı solumak isterseniz mutlaka gidip görün derim tüm samimiyetimle… ilgili sitesihttp://www.faikpashapartments.com/tr/

- Avukat olmanıza rağmen, tarihe antikaya merakınız nereden geliyor?

Ben eski İstanbulluyum. Avukat olmasına rağmen antikaya, tarihe, sanata ilgili, duyarlı olmamın nedenini anneannemin doğup büyüdüğü Küçük Langa Aksaray’daki tarihi ahşap binada geçen çocukluk yıllarıma bağlayabilirim. ‘Anneannem’in evi çocukluğumda iç dünyamı besleyerek antika sevgisini bana aşılamış olmasıdır.

- Konağın ismi nereden geliyor? Faik Pasha Suites-Apartments

Bu ismi ben tercih ettim. Yurt dışına çok sık seyahat ederim. Bir seyahatimde farkettim ki sokak isimlerini otellerin ismi olarak kullanıyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Yabancı bir isim koymaktansa bu sokakta yaşamış çok değerli bir insan olan Faik Paşa’nın ismini verdim. Faik Paşa( Francesco Della Suda ) biraz bahsedeyim sizlere ;Syra adasında yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiş. 1844`te eczacı olan. Daha sonra Osmanlı ordusunun Merkez Eczanesi müdürlüğüne getirilmiş… Ayrıca 1862 Londra, 1855 1. Paris ve 1863 İstanbul Dünya sergilerine katılarak ilaç ve drog koleksiyonları ile madalyalar kazanan. 1850`de Beyoğlu`nda açtığı büyük Eczane, İstanbul`un ilk eczanelerindendir. Cemiyet-i Tıbbiyye-i Şahane`nin kurucularındandır. Birde meraklıları için Faik Paşa’nın oğlu bahsedilen Della Sudda, Liszt’ten 1880’li yılların başında bir süre ders almış. Yani lise öğrencisi imiş. Bunu da araştırabilirsiniz dilerseniz

Dikkatimizi çekiyor otelinizin dekorasyonu çok şık ve çok huzurlu bir ruhu var. Bunun nedeni ne olabilir sizce?

Çoğu benim zevkim. Antikacıları dolaşarak dönemin mobilyalarını üç yılda biriktirdim. Her bir dolabı, her bir şifoniyeri kendim seçtim. Her geçen gün ise yeni tablolar, antika masalar, vazolar, fincanlar ya da beyaz dantelli örtüler katıldı aramıza… Mimari eğitimi almadım. Fakat farkettim ki keşke mimarlık eğitimi alsaydım. Buraya gelen otel misafirleri dekorasyona hayran kalıyorlar.

Birde sizin hissetmiş olduğunuz bu huzuru otele gelen misafirlerimiz de hissediyor. Bunun nedenini bu bölgede eskiden hep birlikte yaşayan Müslümanlar, Ermeniler, Rumlar ve Museviler ve sıcak ilişkileri paskalyalar, bayramlar, christmas ve kandiller hep birlikte kutlanır ve çok huzurlu yaşamın sinerjisi olduğunu düşünüyorum…

- Ev sıcaklığını nasıl sağladınız?

Bizim amacımız buraya gelen misafirlerimizin çayını kahvesini içerek isterse bilgisayarını açıp kafasını dinleyerek huzur içerisinde işlerini yapması veya kitabını evindeki rahatı bulmasını sağlamak. Genellikle kaffeler arabaların sık geçtiği yerlerde ve insanlar sanki birbirlerine kendilerini göstermek için oraları seçiyor gibiler. Bizim misafirimiz burada sakin bir ortamda huzurlu bir şekilde yemeğini yiyip kahvesini içebiliyor.

- Sanırım bende bir Kızılderililik var. Ortamın enerjisini direkt alıyorum. Burası huzur kokuyor. Bu huzuru neye bağlıyorsunuz?

Çukurcuma'daki binalar genellikle halktan samimi insanların yaşadığı bir mahalle ayrıca bu apartmanda yaşayan ailelerde sakin ve huzur içinde yaşayan iyi insanlarmış belkide onların ruhları yansımıştır.

- Otelde kalan misafirleriniz genellikle hangi ülkelerden?

Genellikle misafirlerimiz Avrupalı oluyor.