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Rus turistler Aspendos'a koştu

Festival, Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu'nun Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi

Rus turistler Aspendos'a koştu

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi.
23 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da başlayan festivalin kapanış programında, Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu sahne aldı.
Topluluk, festivalin son temsilinde "Şehrazat / Chopiniana / Poloveç Dansları" adıyla üçlü bale gösterisi sundu. Michael Fokin'in koreografisini Andris Liepa'nın sahneye koyduğu eserin müzik yönetmeni ve orkestra şefliğini ise Alevtina Loffe üstlendi. Gösteriyi çok sayıda Rus turist izledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk opera ve bale festivali, 1994'den bu yana Antalya'daki tarihi Antik tiyatroda gerçekleştiriliyor.
Festivale her yıl 60 bin civarında yerli ve yabancı izleyici katılıyor.

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ŞehrazatPoloveç DanslarıOperaMoskova Natalia SatsMichael FokinFestivalChopinianaBaleAntalya24. Uluslararası Aspendos Opera Ve Bale Festivali
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