"Sabancı Vakfı 2. Kısa Film Yarışması" başvuruları başladı (Ekleme yapılacak)

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı tarafından 2'ncisi düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı.

"Kısa Film Uzun Etki" ismiyle gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması, "Çocuk İşçiler" olacak.

Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yarışmanın bu yıl kanaat önderliğini ise "Tarafsız Bölge (No Man’s Land)" filmiyle 2002 yılında En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülü kazanan Bosnalı yönetmen Danis Tanovic üstleniyor.

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin hikayelerini konu alan filmleriyle tanınan Tanovic, "Çocuk işçiliği insanlığa, kendimize ve geleceğe karşı işlenen bir suçtur. Lütfen çocuk işçiliğine karşı mücadelemizde bize katılın." ifadelerini kullanarak sinemacıları yarışmaya katılmaya çağırıyor.

Genç sanatçıların desteklenmesi hedeflenen ve geçen yıl "Mülteci Kadınlar" temasıyla ilk kez düzenlenen yarışmada 126 kısa film arasından, "Duvar" filminin yönetmeni Mustafa Koray Polat birinciliğe layık görülürken, finale kalan 15 eser yarışmanın ardından, yurt dışında ve yurt içindeki farklı festivallerde de gösterildi.

Sabancı Vakfı 2. Kısa Film Yarışması'na başvuracak eserlerin, en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve çocuk işçiler sorununu anlatması gerekiyor.

Yarışmada sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye de 5 bin Türk Lirası ödül verilecek.

Başvurular, 15 Kasım'da sona erecek.