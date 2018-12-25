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SABANCI VAKFI KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

200’e yakın filmin başvurduğu “Ayrımcılık” temalı Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 film açıklandı. Yarışmada ödüller 16 Ocak’ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

SABANCI VAKFI KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
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Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 eser belli oldu. Toplumsal sorunları sanat aracılığıyla ele almak amacıyla düzenlenen ve bu yılki konusu “Ayrımcılık” olan yarışmaya 200’e yakın kısa film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 10 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı.

Finale kalan 10 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışmanın birincisine15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödüller, 16 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Finale Kalan Kısa Filmler:
FİLMİN ADI YÖNETMEN
Afaf - Günahsız Ercan Akan
Artı Bir Abdullah Şahin
Bebek Evi Ezgi Temel
Biilaç Furkan Han Mert
Çark Salih Ortaçay
Çentik Ahmet Kızıl
Fener Ahmet Volkan Ekşi
Gülizar Yahya Ozan Çalışkan
Mesai Elif Parlak
Sen Kadın'sın Fikret G. Fırat


Kısa Film Platformu gençlerle ustaları buluşturacak

Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine vesile olmayı da hedefleyen Sabancı Vakfı, genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirecek. Yarışmaya başvuran herkese açık olarak düzenlenecek Kısa Film Platformu Buluşmaları, 15 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.
www.sabancivakfi.org www.kisafilmplatformu.org
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SabancıSabancıvakfıKısafilmyarışması
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