SABANCI VAKFI KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 eser belli oldu. Toplumsal sorunları sanat aracılığıyla ele almak amacıyla düzenlenen ve bu yılki konusu “Ayrımcılık” olan yarışmaya 200’e yakın kısa film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 10 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı.
Finale kalan 10 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışmanın birincisine15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödüller, 16 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.
Finale Kalan Kısa Filmler:
Kısa Film Platformu gençlerle ustaları buluşturacak
Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine vesile olmayı da hedefleyen Sabancı Vakfı, genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirecek. Yarışmaya başvuran herkese açık olarak düzenlenecek Kısa Film Platformu Buluşmaları, 15 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.
Finale kalan 10 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışmanın birincisine15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödüller, 16 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.
Finale Kalan Kısa Filmler:
|FİLMİN ADI
|YÖNETMEN
|Afaf - Günahsız
|Ercan Akan
|Artı Bir
|Abdullah Şahin
|Bebek Evi
|Ezgi Temel
|Biilaç
|Furkan Han Mert
|Çark
|Salih Ortaçay
|Çentik
|Ahmet Kızıl
|Fener
|Ahmet Volkan Ekşi
|Gülizar
|Yahya Ozan Çalışkan
|Mesai
|Elif Parlak
|Sen Kadın'sın
|Fikret G. Fırat
Kısa Film Platformu gençlerle ustaları buluşturacak
Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine vesile olmayı da hedefleyen Sabancı Vakfı, genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirecek. Yarışmaya başvuran herkese açık olarak düzenlenecek Kısa Film Platformu Buluşmaları, 15 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.
|www.sabancivakfi.org
|www.kisafilmplatformu.org