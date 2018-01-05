Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın jürisi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" ismiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl çocuk işçiler temasıyla ikincisi düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye'den oyuncu Bergüzar Korel ve yönetmen Gürcan Keltek, yurt dışından ise sanatçı Ai Weiwei, yönetmen Calin Peter Netzer ve yapımcı Antonio Saura yer alacak.

Kısa Film Yarışması jürisi, finale kalan 15 eseri değerlendirerek dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa filmi belirleyecek. Dereceye giren filmler 17 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.Yarışmanın birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüsüne 5 bin lira para ödülü verilecek.



İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki "Porselene Dair" sergisiyle oldukça ses getiren sanatçı Ai Weiwei, Prag Ulusal Galerisi'ndeki "Yolculuk Yasası" ve Viyana 21er Haus Çağdaş Sanat Müzesi'ndeki "Ai Weiwei: Yer Değiştirme ve Dönüşme" kişisel sergileri ile tanınıyor.

Sanatçı, Uluslararası Af Örgütü tarafından verilen "Vicdan Elçisi Ödülü" ve Uluslararası İnsan Hakları Vakfı tarafından verilen "Vaclav Havel Yaratıcı Muhalefet Ödülü"nün de sahibi.

"Maria" adını taşıyan kısa ve uzun metraj filmleri ile dünyanın farklı yerlerindeki prestijli festivallerde ağırlanan Calin Peter Netzer de kariyerini birçok ödülle taçlandırdı. Bunlar arasında Netzer'in Berlin Film Festivali'nden aldığı Altın ve Gümüş Ayı Ödülleri ile Locarno Film Festivali'nden Gümüş Leopar Ödülü gibi önemli ödüller bulunuyor.

Avrupa Film Akademisi'nin Asbaşkanlığını yürüten Antonio Saura ise yirmi beşten fazla uzun metraj film ve belgeselin yanı sıra toplam uzunluğu beş yüz saati aşan çeşitli televizyon filmleri ve programlarının yapımcılığını üstleniyor.

Türkiye'den de sinema sanatında önemli çalışmalara imza atan isimlerin yer aldığı jüride, çocukların ön planda olduğu projelere verdiği destekle bilinen oyuncu Bergüzar Korel ile ilk uzun metraj filmi Meteorlar'ın prömiyerini Locarno Film Festivali'nde yapan ve buradan ödülle dönen yönetmen Gürcan Keltek bulunuyor.

Yarışmanın kanaat önderliğini ise Oscarlı yönetmen Danis Tanovic üstleniyor.