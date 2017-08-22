"Sadakat Yolunda" 25 Ağustos'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Gabriela Cowperthwaite'nin yaptığı "Sadakat Yolunda" isimli film, 25 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kate Mara'nın başrolünü üstlendiği savaş-biyografi türünde çekilen filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleşti.

Gösterimin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yeni Şafak Gazetesi sinema yazarı Suat Köçer, filmi beğenmediğini belirterek, İslamafobiye çok yakın bir film olduğunu söyledi.

Köçer, filmin pek çok açıdan problemli bir film olduğuna dikkati çekerek, "Bence birçok açıdan problemli bir film, bir kere hikayesi çok inandırıcı değil, karakterleri inandırıcı değil. Hiçbir şekilde ne hikayenin, ne olayların, ne de karakterlerin derinlemesine ele alınmadığını görüyorum." dedi.

"Sadakat Yolunda" adlı filmin, bütünüyle bir Hollywood klişesi olduğunu ifade eden Köçer, "Kendine dair özgün herhangi bir tarafı ve özelliği yok ama asıl benim takıldığım nokta, Amerikan askerlerinin Irak'ta yaşadıkları maceralarıyla alakalı olarak, İslamafobiye çok yakın bir film olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Köçer, filmde, Iraklı bir Müslümanın evine baskın yapıldığı esnada, seccadelerin arkasına gizlenen mühimmatın bulunduğu sahneyi örnek göstererek, şöyle devam etti:

"Irak ortamının tasvir edildiği kısımlarda, Irak'a ve Irak'ta olan biten olaylara oryantalist yaklaşan bir film olduğu görülüyor. Onun da ötesinde Orta Doğu ve Müslümanlara yönelik aşağılayıcı, üstenci bir yaklaşım var. Örneğin, filmdeki bir asker köpek sevgisinden bahsedip, Müslümanların köpeklerden, hayvanlardan nefret ettiklerini ve bunun da İslam'dan kaynaklandığını söylüyor. Bu çok problemli bir yaklaşım, dolayısıyla ben filmin, İslamofobik bir yaklaşım içinde olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak da bakacak olursak, hikaye, senaryo ve karakterleri açısından son derece yüzeysel, klişelerle örülü, özensiz bir film."

- "Filmde, nefret ve önyargı var"

Suat Köçer, filmde Amerikan askeri gücünün de abartılı bir şekilde işlendiğini, Batı'nın bu şekilde gövde gösterisi yaptığını vurguladı. Başrol oyuncusu ve bir köpeğin arasında kurulan sevginin bile yeterince iyi anlatılamadığını ifade eden Köçer, şunları kaydetti:

"Bir köpeğe bile bu kadar büyük bir sevgi besleyen bir askerin, insanlara karşı bu kadar ölçüsüz, bu kadar abartılı bir nefret ve öfke duyması, kendi insanlarına karşı bu kadar anlayış beslerken, Orta Doğu'daki insanlara karşı ise çok büyük bir nefretle yaklaşmaları enteresan. Batı'nın Irak'a neden gittikleri ve orada ne işleri olduğuna, ne yaptıklarına, ne aradıklarına oralara hiç girmeye gerek yok zaten. Sonuç itibariyle teknik olarak başarısız, yaklaşım olarak da İslamofobik ögeler içeren bir yapım, Sadakat Yolunda. Müslümanlara karşı ve Orta Doğu'ya karşı yaklaşım açısından da oldukça sorumsuz, özensiz ve alt metninde ise ciddi bir üstencilik, nefret ve ön yargı var."

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ise "Başrollerinden birini bir köpeğin oynadığı savaş filmini izledik. Bu durum çok nadir bir olay ama bunu da aşıyor. Bence insan ile köpek ilişkileri üzerine yapılmış en güzel filmlerden biri oluyor. Asgari bir hayvan sevginiz varsa, sevmemek ve duygulanmamak mümkün değil. Ben çok beğendim. Çok iyi tepkiler alacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan biyografik, savaş ve dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

Megan Leavey, savaş ortamında yüzlerce hayat kurtaran bomba tespit köpeği ve aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Rex'i sahiplenmek için verdiği mücadeleyle dünya basının manşetlerinde milyonların kalbini kazanmıştır.