Safranbolu 42 yıl önce atılan adımla geleceğe yürüyor

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi ve en iyi korunan 20 kent arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, korumaya alınışının 42'nci yılında tarihi dokusunu yapılan çalışmalarla geleceğe miras bırakıyor.

Türkiye'den İstanbul ile kent ölçeğinde UNESCO dünya miras listesinde yer alan ve Osmanlı döneminden kalma hamam, cami, konak, çeşme ve köprülerin yanı sıra kanyon ve doğal güzellikleriyle de turizm merkezi haline gelen ilçe, imar planları ve etkileşim sahası gibi projelerle tarihi dokusunu muhafaza etmeye devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Haziran 1975'te Safranbolu Belediye meclisinin tarihi bir karara imza atarak Safranbolu'nun bugünlere gelmesine vesile olduğunu söyledi.

- "75'ten sonra kurumsal korumacılığa geçildi"

O dönemde belediye imar danışmanı Baran İdil'in önerisinin oy birliğiyle karara dönüştüğünü ifade eden Aksoy, "Ondan önce herkes kendi ata mirasını korurken, 1975'ten sonra Safranbolu'da kurumsal korumacılığa geçilmiş oldu. Safranbolu, Osmanlı mimarisi eserlerinden oluşmakta. 1975'e kadar insanlar 'Kendi atamızın mirasını koruyalım.' diye bu binaları devletin herhangi bir önerisi olmaksızın korudular, muhafaza ettiler." diye konuştu.

1975'te alınan kararın 2010'da da muhafaza edildiğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Koruma amaçlı imar planı güncellenerek, 'etkileşim sahası' dediğimiz alan ilave edildi. 1975'te alınan bu karar UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişimizde de adeta merdivenlerin en önemli basamağıdır. Türkiye'de en önemli kültür odaklarından, kültür miraslarından Safranbolu, dünyanın en önemli korumacılık alanlarından birisi olarak 1994'te tescillendiğinde, korunacak eserler 1975'te alınan kararla o yıllara taşınan eserlerdir."

- "Safranbolu halkının katkısı büyük"

Safranbolu'nun bin 580 adet tescilli kültürel varlığı bulunduğunu ve bunların çoğunun restorasyonunun yapıldığını aktaran Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Restorasyon, 'Bir kere yaptık, bitti.' demekle mümkün olmayan bir süreç. Her 10 yılda bir bu tescilli binalar elden geçmek durumunda. Belediye olarak mülkiyetimizde bulunan çeşmelerimizin restorasyonlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 55 çeşmemizin ihalesini yaptık ve yaz içerisinde restorasyonları gerçekleşecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendi uhdesinde bulunan başta cami, han ve hamamlarımız olmak üzere restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladı. Şu anda Köprülü Mehmet Camisinin restorasyonu sürüyor."

Belediye meclisinin almış olduğu kararın uygulanmasında Safranbolu halkının da büyük katkısı olduğunu anlatan Aksoy, "Onlar bu kararı almasalardı, bugün Safranbolu diye tarihi bir şehir bulunmayacak, hemşehrilerimiz başta turizm olmak üzere, kültür varlıklarının korunmasıyla elde edilmiş olan ekonomiye de sahip olamayacaklardı." şeklinde konuştu.



Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları projeyle, tarihi kesimde yer alan ticari alanların restorasyonu hususunda çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.